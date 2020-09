La oficina del peregrino saldrá a concurso a dos meses vista del Xacobeo

0

La Voz de Galicia LUIS DÍAZ

MONFORTE / LA VOZ 25/09/2020 19:31 h

La apertura de la oficina del peregrino de Monforte llegará a tiempo para el Xacobeo. El estudio económico que servirá de referencia para el pliego de condiciones de la licitación estará listo en cuestión de días. «A mediados de outubro, o máis tardar, vai saír a concurso», afirma el alcalde, José Tomé. El contrato del punto de información que fue acondicionado en el bajo del antiguo hotel Comercio irá en el mismo lote que la oficina de turismo del Centro do Viño da Ribeira Sacra.

Por la proximidad de ambos servicios y la similitud de sus cometidos, Tomé considera que es la formula «máis operativa» para su adjudicación. La gestión directa del nuevo centro, por otra parte, quedó descartada hace tiempo. «Mentres esta en vigor a lei Montoro, no Concello non se poden crear prazas novas, salvo servizos de emerxencias ou Policía Local. Nin sequera podemos cubrir as xubilacións ao cen por cen», apunta Tomé.

La empresa que se haga cargo de los servicios del Centro do Viño atenderá también el punto de información y difusión dedicado al Camino de Invierno, en el que está previsto centralizar toda la atención turística. El pliego de condiciones sufrió varios retrasos, el último a raíz del confinamiento motivado por la pandemia. La crisis sanitaria obligó a revisar las condiciones económicas de la futura concesión.

Una filtración de humedad procedente de los pisos, último detalle por zanjar

Las obras de división interior del bajo del antiguo hotel Comercio finalizaron en el verano del 2017. A finales del año siguiente concluyó el equipamiento del centro de información y difusión del Camino de Invierno. Con anterioridad a su preparación, el Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con la Xunta para disponer de la planta baja del edificio.

El inmueble es propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo, que lo rehabilitó para ofrecer en régimen de alquiler para jóvenes las viviendas habilitadas en sus dos plantas. El bajo está listo para comenzar a funcionar y solo resta por resolver un pequeño problema de filtraciones de humedad que proceden de uno de los pisos del edificio.

La oficialidad del Camino de Invierno, por otro lado, dio paso en su momento al inicio de los trabajos de delimitación definitiva de la ruta, que en principio también deberían estar resueltos antes del Xacobeo.