El pleno pedirá a Sanidade medios para que funcione la uci del hospital

24/09/2020

La reivindicación del funcionamiento de una unidad de cuidados intensivos en el hospital comarcal de Monforte viene de lejos. El temor a la incidencia que puedan alcanzar los casos de coronavirus en los próximos meses sitúa de nuevo esta demanda en el primer plano de la política local. El BNG dio a conocer una moción que será debatida en el pleno del lunes en la que exige «que se repoña o servizo de uci de forma inminente».

«Temos perante de nós unha realidade previsible de casos numerosos e unha situación sanitaria complicada para a poboación do sur de Lugo», vaticina el concejal del BNG, Emilio Sánchez. En la moción que defenderá, que incluye otras medidas encaminadas a la potenciación del hospital, destaca la elevada edad de la población que atiende el centro sanitario monfortino. «Cómpre prever -añade- unha situación sanitaria de colapso da uci de Lugo».

En julio del 2002, más de trescientos profesionales del sector de la sanidad avalaban con sus firmas una propuesta para dotar al hospital comarcal de Monforte de una unidad de cuidados intensivos. El espacio físico para la uci se habilitaría cuatro años después, con la ejecución de un plan de reforma del centro cuyas obras fueron inauguradas por el entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.

Sin embargo, la dotación de equipamiento y de personal para atender ese nuevo servicio no llegaría a concretarse. «Eu acompañei como deputado ao presidente Touriño naquela inauguración. Despois do bipartito, os gobernos do PP non quixeron poñela en marcha», señala el alcalde de Monforte, José Tomé.

El gobierno municipal, según avanza, está de acuerdo con la reivindicación de la puesta en marcha de la uci que reclaman los nacionalistas en su moción.

Según datos de la Consellería de Sanidade correspondientes a febrero de este año, el hospital comarcal de Monforte atiende a una población de 42.043 habitantes repartidos por los municipios de las comarcas de Monforte, parte de la de Chantada y Quiroga, en su mayoría con un elevado envejecimiento poblacional.