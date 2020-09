Empieza a perfilarse el pacto por el paisaje de la Ribeira Sacra

0

La Voz de Galicia

Monforte / la voz 24/09/2020 20:48 h

El pacto por el paisaje de la Ribeira Sacra está listo para firmar. El consello de la Xunta aprobó este jueves el texto del convenio que permitirá invertir 550.000 euros en actuaciones que promuevan la protección y mejora de este territorio. La inversión se hará entre el año que viene y el siguiente. El pacto por el paisaje es una de las cinco propuestas que forman el plan especial para la Ribeira Sacra, con el que la Xunta respalda la candidatura de esta área geográfica a patrimonio de la humanidad.

El pacto por el paisaje será financiado íntegramente por la Xunta, pero en su desarrollo y aplicación tendrá un papel fundamental el consorcio de turismo de la Ribeira Sacra. El consorcio será el segundo firmante del convenio cuyo texto aprobó ayer la Xunta. El tercero será la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). El Instituto do Estudo do Territorio, el organismo de la Consellería de Cultura que se encargó de la redacción de este plan no reveló todavía el contenido íntegro del convenio -eso quedará probablemente para el momento de la firma-, pero la Xunta sí adelanta ya algunas de las actuaciones concretas que se llevarán a cabo en aplicación de este programa.

Según lo desvelado por la Xunta, el pacto por el paisaje dará continuidad a iniciativas en las que el consorcio ya ha dado algunos pasos, como la realización de murales en lugares representativos de los 21 municipios que forman parte de la Ribeira Sacra o la divulgación de la técnica del esgrafiado, utilizada tradicionalmente en esta zona para la decoración de fachadas. Habrá también fondos para la mejora de núcleos de población con características arquitectónicas relevantes y para la delimitación de itinerarios de interés paisajístico y con «valores panorámicos».

De acuerdo con las previsiones contenidas en este convenio, el pacto por el patrimonio permitirá también financiar la organización de convocatorias culturales y de ocio, como jornadas, conferencias o festivales. Una de las convocatorias que parece estar decidida es la conmemoración de los 1.100 años de la construcción del monasterio de Santo Estevo, en el municipio ourensano de Nogueira de Ramuín. También está prevista la puesta en marcha de una exposición itinerante sobre la Ribeira Sacra que recorrerá diferentes puntos de Galicia.

De los 550.000 euros presupuestados para este plan saldrá también dinero para la realización de un documento técnico que servirá de base para la puesta en marcha de todas estas actuaciones. Y también la financiación del proyecto técnico de las obras a llegar a cabo en los años 2021 y 2022.

Cinco proyectos presentadas en el 2019: así va su cumplimiento un año después

El pacto por el paisaje es una de las cinco propuestas principales del plan especial para la Ribeira Sacra. Presentado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en un acto que se celebró en Pantón el 12 de septiembre, el plan prometía inversiones que suman 3,5 millones de euros. Un año después, así va su cumplimiento:

Plan Hurbe para los monumentos. Presupuestado en 1,3 millones de euros. Se supone que tiene que estar terminado este año, con actuaciones en monumentos como la iglesia de Nogueira, en Chantada, o la del monasterio de Ribas de Sil.

Presupuestado en 1,3 millones de euros. Se supone que tiene que estar terminado este año, con actuaciones en monumentos como la iglesia de Nogueira, en Chantada, o la del monasterio de Ribas de Sil. Zona ARI. Ya está en vigor, con 850.000 euros en ayudas para la rehabilitación de viviendas en os 21 municipios

Ya está en vigor, con 850.000 euros en ayudas para la rehabilitación de viviendas en os 21 municipios Pacto por el paisaje. Con la luz verde al convenio, solo falta firmarlo. Finalmente tendrá 550.000 euros de presupuesto, y no los 700.000 anunciados inicialmente. Se llevará a cabo en el 2021 y el 2022.

Con la luz verde al convenio, solo falta firmarlo. Finalmente tendrá 550.000 euros de presupuesto, y no los 700.000 anunciados inicialmente. Se llevará a cabo en el 2021 y el 2022. Plan Territorial Integrado. Los 14 municipios de la Ribeira Sacra considerados de máxima protección dentro del área BIC declarada en el 2018 tendrán un plan urbanístico propio que regularizará sus «construcciones accesorias de tiempo libre». Aún no está listo, El presupuesto anunciado es de 500.000 euros.

Los 14 municipios de la Ribeira Sacra considerados de máxima protección dentro del área BIC declarada en el 2018 tendrán un plan urbanístico propio que regularizará sus «construcciones accesorias de tiempo libre». Aún no está listo, El presupuesto anunciado es de 500.000 euros. Ordenación de San Fiz. Todavía pendiente. Un plan de urbanismo para esta parroquia ribereña de Chantada dotado con 65.000 euros. La previsión era empezarlo este año y terminarlo en el 2021.

Un requisito básico para aspirar a ser declarado patrimonio de la humanidad

Un compromiso de inversiones públicas concreto y con previsión de cantidades y plazos es fundamental para que una candidatura a patrimonio de la humanidad tenga éxito. Es uno de los requisitos que tienen que cumplir los aspirantes a conseguir este prestigioso reconocimiento por parte de la Unesco. La Xunta reveló en septiembre del 2019 las líneas maestras de este programa de inversiones y lo denominó plan especial para la Ribeira Sacra. Este territorio pasará el examen de la Unesco el año que viene.