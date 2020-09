La Costa da Pena tendrá nuevo firme entre Doctor Casares y A Régoa

0

La Voz de Galicia

MONFORTE / LA VOZ 11/09/2020 18:52 h

El pavimento de la Costa da Pena y el alumbrado de la senda peatonal que conduce al parque de Os Loureiros forman parte de un proyecto de mejora del entorno del conjunto monumental de San Vicente que comenzará a ejecutarse la próxima semana. El Ayuntamiento destina en total casi 72.000 euros de las reformas, que se llevarán a cabo con el apoyo económico de la Diputación de Lugo. El convenio de colaboración entre ambas entidades fue firmado este viernes por el alcalde, José Tomé, en calidad de presidente del organismo provincial, y la concejala del gobierno local Gloria Prada.

Según informa el Ayuntamiento, las obras de renovación del pavimento en la Costa da Pena se aprovecharán para mejorar la accesibilidad a las viviendas y adecuar las redes de saneamiento y recogida de aguas pluviales entre la calle Doctor Casares y la iglesia de A Régoa. El coste de los trabajos asciende en esta actuación a 48.361 euros. Por lo que respecta a la senda peatonal del Parque dos Loureiros, la renovación del alumbrado costará 23.595 euros. En ambos proyectos, la Diputación aporta en torno al 87% del presupuesto y el Ayuntamiento el 13% restante.

«No Paseo dos Loureiros buscamos mellorar o seu alumeado actual, nunha zona de enorme importancia turística e de ocio. No caso da Costa da Pena, o proxecto suporá a mellora do pavimento na confluencia desta rúa con Doutor Casares e dende o adro da igrexa da Régoa ata o encontro co primeiro tramo», explica Tomé.

Las obras se llevarán a cabo en zona que forman parte del casco histórico, por lo que se gestionaron los oportunos permisos de Patrimonio. La mejora del pavimento en la parte inicial de la Costa da Pena precisará además de control arqueológico, según indica el Ayuntamiento. Esta supervisión permitirá «darlle a solución axeitada» en el caso de que pueda aparecer algún elemento histórico durante el desarrollo de los trabajos.

El proyecto prevé la demolición del pavimento actual, de cantos rodados, adoquines y hormigón, muy mal conservado en el tramo inicial de la calle.

El Paseo dos Loureiros reúne, por su ubicación en la subida al conjunto monumental de San Vicente, «gran potencial turístico e de lecer», señala el Ayuntamiento en el comunicado que da cuenta de la firma del convenio. Estas posibilidades contrastan con el deterioro de la instalación del alumbrado, circunstancia que impedía hasta ahora su normal funcionamiento. La iluminación rasante, de tipo baliza, jalona el sendero de pavimento empedrado, con una anchura media de 3,80 metros. El gobierno local considera que las deficiencias en el alumbrado motivaron que «deixase de ser transitada a certas horas».

La instalación actual consta de 31 luminarias de tipo fluorescente sin columna de soporte, dispuestas por todo el camino en una de las márgenes con una distancia media entre cada una de ellas de ocho metros. El proyecto prevé su sustitución por dieciséis lámparas led de tipo ornamental, que irán sobre columnas de cuatro metros de altura.

Las mejoras en esa zona del monte de San Vicente comenzarán la próxima semana en la Costa da Pena, donde la renovación del pavimento tiene un plazo máximo de ejecución de cuatro meses.