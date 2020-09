Los análisis descartan contaminación en el Cabe, según el Ayuntamiento

0

La Voz de Galicia luis díaz

monforte / la voz 11/09/2020 20:32 h

La situación de los vertidos que recibe el Cabe desde el arroyo Zapardiel no es fácil de resumir después de sondear a las diferentes administraciones implicadas. Al menos hasta esta semana, para los servicios de Medio Ambiente de la Xunta no existía tal problema. Tampoco parece tener carta de entidad para la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que el jueves ordenó una inspección de la zona en la que no se apreció resto alguno de sustancias contaminantes.

Esta conclusión coincide con las explicaciones del Ayuntamiento. El gobierno local admite que en ocasiones se aprecia una mancha sobre el río en ese punto del paseo fluvial, pero precisa que los análisis de que dispone indican que no tiene carácter contaminante.

José Luis Losada, concejal de Servizos, desmiente tajantemente que no hubiese respuesta municipal a las quejas formuladas por el club de piragüismo Quixós. Esta asociación colgó en su Facebook el pasado 8 de agosto un vídeo que delataba el vertido existente a la altura del Hogar de San José. Losada detalla que de inmediato se solicitó a la empresa responsable del saneamiento que realizase las comprobaciones oportunas.

El paso siguiente fue la realización de un análisis de agua a partir de una toma realizada en ese punto del río el 11 de agosto. Los resultados no recogen carga contaminante. «Non sabemos a que se debe a cor que ten a auga en ocasións, pero non é un vertido contaminante», señala el concejal del equipo de gobierno. Por otro lado. Las pruebas que realizó este jueves la confederación fueron «de carácter visual» y no se apreció contaminación en ningún punto del recorrido.

El PP pedirá explicaciones en el pleno sobre el estado «crítico» del río

El grupo municipal del PP pedirá explicaciones en el próximo pleno sobre el estado, a su juicio «crítico», que presenta el Cabe a su paso por el casco urbano debido a la existencia de vertidos de aguas fecales en diversas zonas. La portavoz local de este partido, Katy Varela, emplaza al alcalde a adoptar medidas para corregir una situación «que xa roza o problema de saúde pública». «Non pode seguir mirando para outro lado ou buscar escusas, senón que ten que actuar coa máxima axilidade porque os monfortinos non podemos seguir deste xeito», señala.

Varela sostiene que el Ayuntamiento debe buscar con el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil «unha solución inmediata» al problema de los vertidos al Cabe «custe o que custe». «Non pode ser que estea nestas condicións e que os piragüistas teñan que buscar outro lugar para adestrar», advierte.