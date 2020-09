El Camino de Invierno promociona el patrimonio inmaterial de O Courel y Quiroga

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

11/09/2020 13:17 h

El patrimonio inmaterial del Camino de Invierno protagoniza una nueva edición de las jornadas científicas dedicadas a esta ruta de peregrinación. La convocatoria de este año, centrada en los municipios de Quiroga y Folgoso do Courel, se presenta bajo el lema «Apeiros, métodos tradicionais de traballo da terra polos nosos devanceiros». Los participantes realizarán este domingo visitas guiadas a la aldea de A Seara, el molino de Vieiros, el mirador de Bustelo, el complejo minero de Margaride y el museo etnográfico de Quiroga.

«A pesar do covid-19, queremos dar un paso adiante e seguir divulgando o Camiño de Inverno. Iso si, con todas as medidas preventivas, empezando polo aforo, que se reduce a 25 persoas. Imos utilizar dous microbuses de 29 prazas cada un e o xantar farase en mesas de catro comensais, ademais do emprego e mascarillas e xel hidroalcohólico», explica Aida Menéndez, presidenta de la Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra.

Las actividades comenzarán a las ocho y media de la mañana del domingo, cuando esta prevista la salida de los microbuses del Parque dos Condes de Monforte. Tras un recorrido por enclaves de Folgoso do Courel y de la montaña de Quiroga, los asistentes a la jornada participarán en ese último municipio en una cata comentada de aceites que será impartida por el director del museo etnográfico, Ramón Vila.

Tras la comida, visitarán el complejo minero romano de Margaride, donde el bodeguero Pablo González les ofrecerá una cata comentada de los vinos que elabora dentro de la denominación de origen Ribeira Sacra. El Ayuntamiento, la bodega EDV y la Xunta de Galicia, través del programa del Xacobeo 20121, colaboran con la Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra en la organización de la jornada.