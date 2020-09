El Sergas rebaja a 88 el número de casos activos en el brote de Monforte

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 04/09/2020 20:57 h

La situación sanitaria tiende a estabilizarse en Monforte tras el brote de coronavirus de la segunda quincena de agosto cuyo foco se situó en la calle Duquesa de Alba. Según los datos del Sergas, las 96 pruebas PCR realizadas durante la jornada del jueves en el hospital comarcal arrojaron únicamente dos nuevos casos positivos. Las altas acumuladas por este brote eran 46 al mediodía de este viernes, cuando trascendieron las últimas estimaciones oficiales.

De acuerdo con la información facilitada por el Sergas, el brote de covid-19 de Monforte tiene en estos momentos 88 casos activos. Desde el 18 de agosto, cuando se confinaron los bloques de viviendas en los que se situaron los primeros casos, se realizaron un total de 1.800 pruebas. Por lo que respecta al brote de Pantón, detectado a raíz del rodaje de la nueva película de Dani de la Torre, sigue sin variación y se mantienen los siete positivos detectados inicialmente.

El gerente del área sanitaria de la provincia de Lugo, Ramón Ares, declaró ayer que el brote de Monforte «está acotado e a situación é boa». Ares insistió en que no se puede «cantar victoria», pero dijo que en estos momentos no se detectan nuevas cadenas de contagio. Las autoridades sanitarias recurrirán en caso necesario a todas las medidas que sean necesarias, aunque de momento está descarado que se produzcan nuevos cribados por el estilo de los que se llevaron a cabo entre la hostelería de Monforte y los vecinos de la localidad de Cruz do Incio.

El gerente del área sanitaria destacó la ausencia de positivos en esas últimas pruebas y, respecto a residencia, aludió a la problemática que supone la incidencia de los contagios entre «pacientes moi fráxiles e con moitas patoloxías».