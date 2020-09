El PSOE plantea medidas en Chantada para una vuelta segura a las aulas

0

La Voz de Galicia

chantada / la voz 01/09/2020 19:46 h

El PSOE emplaza al Ayuntamiento de Chantada a incrementar los medios destinados a la limpieza de los centros de educación infantil y primaria, un servicio que corre a cargo del presupuesto municipal y que deberá ajustarse a los protocolos sanitarios para este curso. La propuesta figura en una moción en la que este partido también reclama la convocatoria urgente de una reunión entre representantes del Ayuntamiento y de los centros educativos y las anpas «para escoitar as súas demandas e poñerse á súa disposición».

Los socialistas entienden que de ese encuentro también debería salir la constitución de un consejo escolar municipal que tendría como prioridad «avaliar e facer un seguimento das distintas medidas adoptadas».

Pasividad «clamorosa»

La moción incorpora una serie de medidas que, a juicio del PSOE, resultan necesarias para garantizar «unha volta segura á actividade educativa». Algunas como la disminución del número de alumnos por aula o la incorporación de más profesorado están dirigidas a la Xunta de Galicia, que según destaca este partido «é a que ten as competencias en materia de ensino e amosa unha clamorosa pasividade». En otros casos, los socialistas creen que podrían llevarse a cabo desde la administración local.

Una de las propuestas apunta a la conveniencia de incrementar la vigilancia en las franjas horarias de entrada y salida a los centros educativos para «restrinxir os aparcamentos» en sus inmediaciones y evitar así posibles aglomeraciones.

Ayudas para ordenadores

El PSOE también echa en falta, por otro lado, «unha liña de subvencións de concorrencia competitiva nos vindeiros orzamentos para a adquisición de medios dixitais para uso escolar, como poden ser ordenadores ou as propias conexións a Internet».

«Entendendo que á administración autonómica lle corresponde acometer as medidas máis necesarias, cremos que neste caso se fai precisa unha coordinación dende todas as administracións co ánimo de colaborar no posible», señala este partido.