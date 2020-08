Monforte ultima un cambio de imagen para la torre medieval

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

MOnforte / la voz 31/08/2020 11:22 h

El Ayuntamiento de Monforte prepara obras para mejorar la musealización de la torre del homenaje, en San Vicente. El objetivo de esta reforma es hacer más agradable la visita al interior de este monumento, la torre medieval más alta que se conserva en Galicia. La reforma incluye un espacio de realidad virtual en el último piso, una plancha de acero con una explicación de lo que se ve desde lo alto y la instalación de un mostrador en la entrada, del que ahora carece a pesar de que la torre es el monumento más visitado de Monforte y de que para entrar en él hay que pagar. Los trabajos empezarán en septiembre y costarán 25.785 euros.

En palabras de Gloria Prada, la primera teniente de alcalde, el proyecto plantea «unha nova mirada, centrada no deseño dos espazos interiores, baseada na interpretación do edificio e a súa historia». El nuevo reparto interior de espacios en la torre del homenaje propone una temática y una interpretación diferentes a cada una de las plantas de este edificio. Esta reforma aprovechará el material que está en buen estado, sobre todo los paneles informativos instalados hace algo más de diez años, pero también parte del mobiliario y la decoración.

Para conseguir el cambio que los responsables del proyecto pretenden será preciso adquirir paneles informativos, un banco, un punto de información interactivo y un mostrador. Además, será sustituida toda la iluminación interior actual para instalar otra que proyectará la luz desde abajo. También serán instaladas barandillas y pasamanos en la escalera con la que se sube hasta lo alto de la torre. Los objetivos de esta actuación pasan por darle protagonismo al edificio y al enclave en el que se encuentra, eliminar elementos que afean el interior, como el actual cableado a la vista, modernizar la musealización de la torre y reorganizar el contenido del espacio disponible.

Este es un resumen de las actuaciones que están previstas en cada una de las plantas de la torre

Planta baja. La zona de recepción de visitantes tendrá mobiliario adaptado para esa función y un panel informativo al pie de la escalera de subida con información sobre lo que los visitantes podrán ver en las siguientes plantas. En esa planta se encuentra el aljibe construido para almacenar el agua de lluvia que ahora va a ser destacado, mediante una iluminación específica y liberando de obstáculos el espacio que está a su alrededor.

Primera planta. Dedicada a la organización social en la Edad media. Se reorganizarán los paneles y mobiliario ya existentes de una forma acorde a la nueva temática de la sala.

Tercera planta. El mobiliario deteriorado será retirado y se aprovecharán la denominada ventana de la reina y la chimenea integrada en el muro de la torre para recrear una estancia de época.

Cuarta planta. Estará dedicada a la torre como fortaleza. Una nueva iluminación indirecta resaltará la estructura abovedada de su techo. Tendrá además música ambiental, un punto de información interactivo sobre la torre y en general sobre Monforte y un espacio de realidad virtual

Cubierta exterior. En lo alto de la torre será instalado un atril de acero con información sobre lo que se ve desde allí.

Un espacio preparado para exposiciones en la galería interior del Centro do Viño

Las obras que ayer anunció la primera teniente de alcalde, Gloria Prada, para la torre medieval de San Vicente forman parte de un proyecto que incluye también mejoras en el Centro do Viño. En conjunto, las dos actuaciones requieren una inversión de 45.980 euros, de los que 25.785 están reservados para la torre y los otros 18.742 para el Centro do Viño. Igual que las obras en la torre, las del Centro do Viño se llevarán a cabo también en septiembre.

En el caso del Centro do Viño, la reforma se centra en el patio del edificio que alberga la oficina municipal de turismo y el museo local del vino de la Ribeira Sacra. El proyecto que va a llevar a cabo el Ayuntamiento plantea rehabilitar el patio para convertirlo en una sala de exposiciones. El espacio que quedará preparado como sala de exposiciones es el de la galería cubierta de la planta primera.

Iluminación y rieles

Los responsables municipales creen que el espacio central de este edificio, que fue la sede del Ayuntamiento y que fue transformado en museo hace diez años, es apropiado para atender la demanda existente en Monforte de salas para exposiciones de arte. En este espacio ya se han llevado a cabo exposiciones, pero no está acondicionada específicamente para ello. El proyecto contempla su equipamiento, un cambio general de la iluminación, que ahora será orientable, y la instalación de un sistema de rieles.

Los trabajos que prepara el Ayuntamiento prevén además la colocación en la entrada del patio interior desde la oficina de turismo de un punto interactivo de información sobre Monforte y la Ribeira Sacra.