El Ayuntamiento puso en marcha un servicio de ayuda para los vecinos confinados

22/08/2020 15:35 h

El Ayuntamiento salió al paso de los comentarios en redes sociales relacionados con el brote de coronavirus en Monforte que aluden a la falta de colaboración con las personas afectadas. «Dende o primeiro momento o Concello e os seus Servizos Sociais puxéronse en contacto coas persoas e familias dos edificios afectados a fin de subministrarlles os alimentos que necesitaban así como proporcionarlles axuda en todo aquilo que fora necesario», precisa el comunicado municipal.

Según detalla el comunicado, «as traballadoras sociais contactaron con diferentes supermercados de Monforte para que atenderan estas peticións de subministro de alimentos ás persoas residentes nos edificios afectados por este brote da pandemia».

El Ayuntamiento quiere dejar claro que «non son certas as afirmacións de que as persoas afectadas están desatendidas». «O Concello e os seus Servizos Sociais están en todo momento pendentes da situación destas persoas e están atendendo as súas peticións, sendo a comunicación con elas canalizada telefonicamente a través das traballadoras sociais», señala.

Los responsables municipales realizan también un llamamiento a las personas afectadas por el brote de covid-19 que puedan necesitar ese tipo de ayudas para que se pongan en contacto con los servicios sociales a través del teléfono 982 416 541.

Durante el fin de semana, el Ayuntamiento puso a disposición de las personas que se encuentran confinadas en la calle Duquesa de Alba teléfono el teléfono móvil 698181583, «ó que poden chamar para solucionar necesidades de alimentación e medicamentos».