Una monfortina que se contagió en un brote anterior fue ingresada en la uci del HULA

La Voz de Galicia

21/08/2020 20:04 h

Uno de los ingresos por coronavirus en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti fue de una vecina de Monforte que resultó contagiada con anterioridad al último brote detectado en este localidad. La mujer tiene alrededor de setenta años y había permanecido ingresada con anterioridad en el Hospital Comarcal de Monforte. En este centro recibió atención en planta y su evolución era positiva, pero un repentino empeoramiento aconsejó su traslado al HULA.

La mujer tiene su residencia en una parroquia de Monforte y se contagió por un contacto familiar que había venido de visita desde A Coruña, poco después de el virus comenzase a extenderse en esa ciudad y su área de influencia. Varios de los positivos se confirmaron al regreso de estos familiares a la ciudad herculina, por lo que no contabilizaron en los datos del área sanitaria de Lugo en la que está integrado ahora Monforte. En este municipio se produjeron a comienzos de agosto al menos dos contagios por ese foco.

No hubo constancia

El Sergas no informó públicamente sobre la existencia de brote alguno en aquel momento y en el Ayuntamiento aseguran que no recibieron comunicación oficial al respecto. El foco más reciente cuyo origen se sitúa en un edificio de la calle Duquesa de Alba disparó los contagios en Monforte y al parecer está asociado a los que se produjeron en la residencia de mayores de O Incio. Antes de estos brotes, y según fuentes sanitarias, en el área de influencia del hospital comarcal había más de una veintena de positivos por covid-19 en tratamiento domiciliario, sin contar los casos de desplazados. Hasta este martes, los datos oficiales no incluían desglose por municipios.