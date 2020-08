La reapertura del museo ferroviario de Monforte, pendiente del calendario de la Xunta

0

El museo ferroviario de Monforte de Lemos y el de geología y paleontología de Quiroga son los únicos del sur lucense que continúan sin reabrir sus puertas después del prolongado cierre causado por el estado de alarma sanitaria. El museo Quiroga ya tiene marcada una fecha para su reapertura, pero no sucede lo mismo con el de Monforte. El motivo -según explica su director, Luis Blanco- es que la reapertura del museo tiene que ser decidida por el patronato que lo gestiona y este organismo todavía no pudo mantener una reunión para abordar este asunto. «El patronato está presidido por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, que está pendiente de ser nombrado, y hasta que eso suceda no se puede reunir ni tomar decisiones», explica.

Por lo tanto, la reapertura del museo ferroviario está supeditada al nombramiento del nuevo delegado territorial del Gobierno gallego o bien de la confirmación del cargo, en caso de que sea asignado de nuevo a José Manuel Balseiro. «Esperamos que a finales de este mes, cuando se normalice la situación política, se pueda reunir pronto el patronato y que el museo vuelva a abrir lo antes posible», señala Blanco por otro lado. «Hay que tener en cuenta que es un museo único en su género en Galicia y un recurso muy importante para Monforte, porque es sabido que llama mucho la atención dentro y fuera de la comunidad, y también a atrae con frecuencia a aficionados al ferrocarril de otros países», agrega.

Cuando el museo del ferrocarril recupere su actividad, las visitas deberán ajustarse a las normas de prevención sanitaria que se aplican en todos los espacios públicos de este tipo. En el museo ya se realizaron varias desinfecciones, una operación que se repetirá cada dos días cuando vuelva a acoger visitantes.

El museo de geología y paleontología de Quiroga volverá a abrir el próximo día 29, según adelantó hace algún tiempo el gobierno municipal. Ahora señalan también desde el Ayuntamiento que la reapertura coincidirá con un acto de reinauguración que se celebrará a partir de las doce y media del mediodía. El acto, según indican desde el Ayuntamiento, será similar al que se celebró cuando se abrió por primera vez el museo, en diciembre del 2011.

El museo con el que se encontrarán los visitantes tras la reapertura será un tanto diferente del que se podía visitar antes de la alarma sanitaria, ya que durante estos meses ha pasado por un proceso de ampliación que le permitirá exponer un número considerablemente mayor de piezas y de materiales divulgativos. Las obras de ampliación del museo geológico fueron realizadas por un taller de empleo que tuvo que dejar de funcionar durante el confinamiento y que reanudó su actividad al terminar este período.

En estos trabajos el museo ha sido dotado de nuevas salas y equipamientos, por lo que podrá exhibir muchas piezas que hasta ahora no se podían mostrar al público por falta de espacio. En la actualidad se está ultimando la instalación de los nuevos contenidos y también unos trabajos de acondicionamiento del exterior del edificio que se prevé terminar en breve plazo.