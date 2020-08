Quiroga celebrará la tradicional Mostra do Mel entre medidas de seguridad

0

La Voz de Galicia

quiroga / la voz 05/08/2020 18:59 h

La edición número veintinueve de la Mostra do Mel será una de las principales citas de las fiestas de Quiroga, que este año se ajustan a «un programa atípico, totalmente diferente do habitual», según explica el concejal de Cultura e Turismo, José Luis Rivera. En la muestra, que se celebrará a partir del mediodía del lunes -día de feria local- participarán cuatro apicultores y otros tantos expositores de productos artesanales locales. Rivera señala que en el recinto ferial se adoptarán todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y los puestos estarán provistos de pantallas protectoras para reducir al mínimo el riesgo de posibles contagios. A partir del mediodía, la charanga BB+ ofrecerá actuaciones en las calles de la localidad.

Pero las fiestas empezarán mañana, una jornada para la que están programadas varias actuaciones del Mago Antón que se ofrecerán en la plaza de España a lo largo del día, entre las 12.00 y las 21.00 horas. Siguiendo las normas de seguridad, los espectadores deberán llevar mascarillas y permanecer sentados. Entre cada una de las actuaciones se procederá a desinfectar el recinto y los asientos.

Para el sábado están programados un espectáculo de animación callejera a cargo de la compañía Troula que empezará a las 13 .00 horas. A las diez de la noche habrá un concierto del grupo de música tradicional Ardentía organizado con el apoyo de la Diputación, en el que se aplicarán las medidas de seguridad similares a las de las actuaciones del Mago Antón.

El programa del domingo comprende una actuación de la Banda de Música de Verín que empezará a las 11.00 horas frente a la casa consistorial y las tradicionales actividades deportivas del Día da Bicicleta.

Durante las jornadas festivas, por otro lado, las calles de la localidad estarán adornadas con el alumbrado propio de estas fechas. «A situación de crise sanitaria non nos permite facer moito máis e preferimos non organizar actos nos que se poida descontrolar a afluencia de espectadores para evitar riscos, aínda que en Quiroga non se rexistrou ata agora ningún caso de coronavirus», señala Rivera. «Nas circunstancias actuais non podemos ter unhas festas como as que celebramos normalmente todos os anos, pero hai que manter o espírito festivo pese a todo», agrega.