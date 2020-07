Vendedoras del mercadillo piden a Tomé que reconsidere la decisión de suspenderlo

El alcalde decide mantener la suspensión del permiso de forma indefinida

Ya es definitivo: el Ayuntamiento de Monforte no va a autorizar la vuelta del mercadillo de los domingos en el Parque dos Condes. Su celebración quedó en suspenso con la declaración del estado de alarma, pero el Gobierno local mantuvo la prohibición incluso después de que ya se pudiesen celebrar las dos ferias mensuales en el mercado ganadero. Un informe de la secretaría general del Ayuntamiento solicitado por la alcaldía dice que sin una ordenanza que lo regule el mercadillo no se puede celebrar de formal legal.

En vista de este informe, el alcalde José Tomé ha decidido mantener la suspensión de este mercado de forma indefinida. En su decisión, el alcalde se remite en exclusiva al informe técnico, sin ninguna otra consideración. Los portavoces municipales explican que según el documento entregado por la secretaría municipal ese mercado callejero «carece de regulación e autorización municipal, tanto para a ocupación do dominio público, xa que o lugar no que se celebra é titularidade do Concello, como para o propio exercicio da actividade de venda ambulante».

