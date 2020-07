La ofrenda a la patrona será solo para la cofradía y los integrantes de la corporación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 21/07/2020 10:46 h

La misa del día de la patrona de Monforte se celebrará el 15 de agosto como todos los años, pero esta vez será en A Régoa debido a las obras que se realizan en el interior de la iglesia de San Vicente. La ofrenda a la Virgen de Montserrat, sin embargo, tendrá carácter restringido. Solo se podrán acercar a la imagen para depositar las flores los miembros de la cofradía y los integrantes de la corporación municipal. «A misa ía celebrarse de todos os xeitos e o que se vai facer é evitar que se xunten moitas persoas con motivo da ofrenda», señaló el alcalde.

Descartados los fuegos del río, por la masiva presencia de público en el Malecón y las zonas adyacentes, el equipo e gobierno decidió mantener la sesión de pirotecnia desde el conjunto monumental de San Vicente. El motivo es que en este caso el espectáculo «pode verse desde todo Monforte», apunta Tomé. Como contrapartida a la suspensión de la práctica totalidad de los actos, los fuegos del día 15 «terán maior intensidade e duración» que otros años.

Respecto a la posibilidad de rescatar en lo que queda de año la Feira Medieval y el Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte, que deberían haber celebrarse en el primer semestre, el alcalde manifestó que está totalmente descartada. «Si se dan as circunstancias o ano que vén trataremos de potencialas para compensar ese baleiro», dijo Tomé.

El ganador del concurso de carteles de las fiestas recibirá el premio establecido, aunque no se editará ni cartel ni programa de mano. «O gañador non ten a culpa do coronavirus», declaró este lunes el alcalde.