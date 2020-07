Lo conciertos de las fiestas se anulan por «responsabilidad sanitaria»

0

No habrá finalmente actuaciones musicales en las fiestas de agosto, que este año se limitarán a dos únicas convocatorias: la misa del 15 de agosto -con restricciones en la ofrenda a la patrona de Monforte- y los fuegos de artificio desde el conjunto monumental de San Vicente. «Se a alguén lle doe non poder ter festas é a min», declaró el alcalde, José Tomé, en la rueda de prensa en la que confirmó la anulación de los demás actos, incluida la lectura del pregón. La decisión, según dijo, estaba en la agenda del equipo de gobierno desde «días atrás» y se adopta «por responsabilidade sanitaria».

«Levábamos tempo valorando a posibilidade de non facer nada. O primeiro é que non haxa contaxios [de coronavirus] pola celebración dalgún evento», señaló el alcalde en su comparecencia ante los medios, en la que estuvo acompañado por la concejala de Cultura, Marina Doutón. Tomé vinculó la anulación de las fiestas al brote de A Mariña y los casos de covid-19 detectados con posterioridad en otras localidades de la provincia.

También se refirió a la existencia de un posible contagio en Monforte que está pendiente del resultado del PCR. «Temos constancia de que en Monforte hai algunhas persoas en corentena. Pode que dean negativo, pero non queremos correr ningún tipo de risco. Non quero que os veciños corran ningún risco pola celebración de eventos organizados polo Concello», indicó.

El equipo de gobierno tenía cerrado en el primer trimestre del año el programa con los cinco conciertos estelares y las orquestas que actuarían durante las fiestas de agosto en la Compañía. Posteriormente, la alarma sanitaria obligó a cancelar el formato «normal» de las patronales. Con la desescalada, los responsables municipales comenzaron a trabajar en una programación alternativa para favorecer la recuperación de la actividad del comercio y la hostelería.

La idea entonces era organizar «concertos máis pequenos e axustados ó que manda a normativa» para salvar en cierta medida las fiestas y, al mismo tiempo, «evitar movementos grandes de xente». Estas actuaciones iban a celebrarse en la explanada de la Compañía -donde la normativa permite un aforo de mil personas en estos espectáculos-, la plaza de España, el barrio de San Antonio, las viviendas Val de Lemos y la plazuela de la Estación. Aparte de esos conciertos «de pequeno formato» estaban programadas diversas actividades infantiles y un ciclo de cine al aire libre.

Evitar aglomeraciones

Sin embargo, y en vista de los últimos acontecimientos, el equipo de gobierno tomó la decisión de no celebrar «ningún tipo de evento que traia aparellada unha aglomeración de persoas». «Foi unha decisión dura e moi difícil de tomar para min e para todo o equipo de goberno. Un dos piares do noso traballo nestes anos foi precisamente recuperar o prestixio e o esplendor que tiñan no pasado as festas patronais de Monforte», manifestó el alcalde este lunes tras hacer pública la suspensión.

Tomé no quiso desvelar las actuaciones que habían sido contratadas inicialmente ni los conciertos alternativos que hasta hace poco pensaban poder organizar. Del programa original de las patronales dijo que era «moi potente» y que en un principio los espectáculos musicales contratados quedan en reserva para agosto del próximo año.