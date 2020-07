El plan del casco viejo de Monforte sale adelante tras 20 años de fracasos

0

La Voz de Galicia LUIS DÍAZ

MONFORTE / la voz 17/07/2020 18:13 h

El plan especial de protección del conjunto histórico artístico de Monforte, pendiente desde 1998, está listo para entrar en vigor. La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo informó favorablemente la propuesta remitida por el Ayuntamiento, una vez aplicadas las correcciones que habían sido planteadas por este departamento de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Este dictamen era el último escollo para la aprobación definitiva del planeamiento con el que se busca incentivar la recuperación del casco antiguo de la ciudad.

Los servicios de Urbanismo de la Xunta dan el visto bueno al plan especial después de comprobar que «corrixe todas as obxeccións e consideracións» sobre la propuesta inicial que le fueron trasladadas al Ayuntamiento. El examen del documento informado favorablemente por parte de la consellería se inició en el año 2016, con el trámite de evaluación ambiental del planeamiento destinado al casco histórico de Monforte. El pasado mes de febrero, la junta de gobierno local aprobó inicialmente la propuesta que ahora ya puede ser ratificada definitivamente por el pleno de la corporación.

Objeciones recogidas

El documento que aprobaron provisionalmente los responsable municipales a comienzos de este año no pasó el primer examen al que fue sometido por la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que requirió al Ayuntamiento para que «foran enmendadas unha serie de cuestións». La junta de gobierno local dio de nuevo el beneplácito al documento una vez corregidas las deficiencias detectadas por la Xunta, que ahora concluye «que se deu cumprimento a todas as consideracións e obxeccións formuladas no seu día».

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda también se pronuncia, por otra parte sobre el controvertido proyecto de contrucción de un nuevo puente en el paseo del Malecón, una de las zonas afectadas por la protección del casco histórico. «Tal e como se recolle no propio documento promovido polo Concello, no caso de pretenderse a execución dunha nova ponte sobre o río Cabe aos efectos de garantir a peatonalización da ponte medieval, o goberno local previamente debería impulsar a tramitación dunha modificación puntual do plan que vai aprobarse agora», detalla la Xunta a través de un comunicado.

Esa modificación del plan especial debería acreditar, añade la administración autonómica, que en la construcción del nuevo puente sobre el Cabe «concorre interese público».

La aprobación definitiva podría llevarse a cabo en el pleno previsto a finales de mes

El alcalde, José Tomé, fue informado este viernes de la notificación del informe favorable de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo al plan especial del conjunto histórico de Monforte. Tomé tuvo que atender una amplia agenda de actos como presidente de la Diputación, por lo que no pudo examinar todavía la documentación remitida por la Xunta al Ayuntamiento. Para el próximo 27 de julio está previsto un pleno de la corporación municipal, el último antes del habitual paréntesis veraniego. La aprobación definitiva del plan podría incluirse en el orden del día de la sesión, pero el equipo de gobierno todavía tendrá que tomar una decisión al respecto.

«O importante é que hai un informe favorable e que Monforte vai ter por vez primeira un plan especial», señaló. Tomé reivindicó además el trabajo desarrollado por su gobierno para sacar adelante una iniciativa que había naufragado sistemáticamente en anteriores mandatos. Sobre las matizaciones de la Xunta al proyecto del nuevo puente del Malecón, el alcalde prefiere no pronunciarse por ahora. «A aprobación do plan é o importante. O demais, o que teña que vir, xa virá», manifestó desde Lugo.

Permisos previos

La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo detalla en lo relativo al puente que la modificación puntual del plan que requiere su construcción deberá someterse al trámite de exposición pública y obtener, con arreglo a la Lei do Solo de Galicia, los permisos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.