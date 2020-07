Los representación parlamentaria del sur lucense baja de cinco a dos escaños

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 13/07/2020 19:57 h

El Parlamento de Galicia tendrá una menor presencia de diputados del sur lucense que en la última legislatura, según se desprende de los resultados de las elecciones del pasado domingo. Tras los comicios del 2016, la cámara gallega contó con cinco parlamentarios procedentes de estas comarcas. Cuatro de ellos pertenecían al Partido Popular: los monfortinos Francisco Conde -actual conselleiro de Economía, Emprego e Industria en funciones- y Julia Rodríguez, la soberina Raquel Arias -hasta ahora secretaria de la mesa del Parlamento- y la chantadina Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade. A ellos se sumaba la soberina Paula Vázquez Verao, que resultó elegida por En Marea.

Una vez celebradas las últimas elecciones, quienes tienen asegurado de momento el escaño son solo los mencionados Francisco Conde y Raquel Arias, que ocupan respectivamente los puestos dos y cuatro de la candidatura popular lucense. En la lista electoral del PP, los siguientes candidatos del sur de la provincia son Susana López Abella -con el número diez- y la portavoz municipal de Monforte, Katy Varela, que ocupa el número once. Las dos quedan fuera por ahora del Parlamento, ya que los diputados lucenses electos por este partido son nueve. Falta por ver si los nombramientos de altos cargos para la Xunta permiten que corra la lista y que estas candidatas puedan convertirse en diputadas.

En las otras candidaturas que obtuvieron escaños no hay muchas posibilidades en este sentido. En la lista del PSOE figuraba Marina Doutón, concejala de Cultura, Educación e Xuventude de Monforte. Pero los socialistas solo han conseguido dos diputados en la provincia y Doutón está en el número cuatro de la candidatura. Algo parecido sucede con Rosa Ana Prieto Florines, portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Pantón. La concejala ocupaba el número seis de su candidatura, pero los escaños obtenidos por la formación nacionalista en esta circunscripción electoral se reducen a tres.

Unos resultados electorales positivos desde el punto de vista del PSOE, el PP y el BNG

Para el alcalde de Monforte y presidente de la Diputación, José Tomé, los resultados electorales del PSOE en el sur de la provincia pueden considerarse como positivos «tendo en conta os resultados xerais en Galicia», aunque reconoce que le gustaría «que tivesen sido mellores». En Monforte y en la comarca de Lemos -agrega-, su formación «resistiu bastante ben, mellor que noutros sitios, e iso di moito do traballo que fixeron durante a campaña dos compañeiros que traballaron nestes municipios a favor da candidatura de Gonzalo Caballero».

En el caso concreto de Monforte, Tomé apunta que el PSOE «sacou algúns votos máis que hai catro anos a pesar de que en conxunto houbo 1.076 votos menos que nas pasadas eleccións, mentres que o PP baixou en 541». Por otro lado -agrega-, «o BNG non conseguiu superar ao PSOE a pesar de que logrou recuperar os votos que antes ían para as mareas e outros grupos». En lo que respecta a la nueva legislatura, José Tomé dice esperar que la Xunta «sexa máis sensible cos problemas e as necesidades de Monforte do que foi no pasado en cuestións como o medio ambiente, o saneamento, o porto seco e outros moitos proxectos de interese para este municipio que non tiveron moito apoio por parte do Goberno autonómico», aunque no tiene la certeza de que esto vaya a suceder. «Polo menos ese é o meu desexo», concluye el alcalde.

Una nueva etapa

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Monforte, Katy Varela, opina que los resultados obtenidos por su formación en este municipio fueron positivos a pesar de la pérdida de votos con respecto a las anteriores elecciones autonómicas. «Hay que tener en cuenta que cuando me puse al frente, nuestro partido llevaba varios años pasando por una época turbulenta y que hubo que corregir una serie de cosas para pasar a una nueva etapa», dice. En cuanto a la posibilidad de entrar en el Parlamento gallego si corre la lista electoral, Varela prefiere no pronunciarse por ahora. «Habrá que ver lo que deciden los responsables del partido, pero mi prioridad ahora es trabajar para que los buenos resultados del PP en toda Galicia repercutan de forma positiva para Monforte», agrega.

Por otro lado, Rosa Ana Prieto, responsable comarcal del BNG en el sur lucense y portavoz municipal de esta formación en Pantón, considera que los resultados electorales «foron moi bos en xeral, pero insuficientes», lo que a su parecer se debió «por un lado, á mobilización que se fixo da xente maior e á alta abstención que houbo entre a xente nova». Prieto dice asimismo que esta misma semana convocará una reunión del consello comarcal del BNG para analizar los resultados electorales en estas comarcas y trazar estrategias de actuación para el futuro inmediato.

Uno de los aspectos que se abordarán en esta reunión, afirma Prieto por otra parte, consiste en estudiar cómo consolidar el trasvase de votos de las mareas y de Podemos hacia el BNG, en vista de los malos resultados obtenidos por estas formaciones en el sur de la provincia. «Fóra de Monforte, eses grupos non teñen ningunha infraestrutura e os votos que nos últimos tempos ían para eles terán que ir para algures», dice.

Penetración social

La responsable comarcal de la formación nacionalista cree además que las elecciones demuestran que el BNG «gañou en penetración social e creceu en todo o sur da provincia», aunque no llegase a sobrepasar al PSOE en buena parte de los municipios.

La sanidad y el ferrocarril, entre las prioridades del nuevo Gobierno

En opinión de la diputada electa Raquel Arias, los resultados electorales obtenidos por el Partido Popular en estas comarcas se deben ante todo a que «como en toda Galicia, la gente valoró la experiencia y el trabajo del presidente de la Xunta, las mejoras de la atención social y la economía y también la gestión de la crisis sanitaria». Arias añade que «con la pandemia se puso en evidencia que, en contra de lo que decía la oposición, la sanidad no se estaba deteriorando y los hospitales estaban bien preparados».

Por otro lado, Raquel Arias dice que la sanidad y el ferrocarril figurarán entre las principales prioridades del nuevo Gobierno gallego para el sur de la provincia. «Lo más importante y lo primero de todo es la salud la Xunta va a seguir muy pendiente de la epidemia en este territorio y en toda Galicia», dice. En cuanto al transporte ferroviario, Arias considera que la «reducción de las frecuencias de trenes que quiere imponer el Gobierno central es inaceptable y sería letal para nuestras posibilidades económicas en general y también para el turismo». El refuerzo a la candidatura de la Ribeira Sacra como patrimonio de la humanidad y el apoyo del sector vitícola frente a la crisis -agrega- serán otras líneas básicas de actuación.