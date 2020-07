La abstención y la bajada del censo le quitan 500 votos al PP en Monforte

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

14/07/2020

*En Marea obtuvo 1.731 votos en Monforte en las elecciones del 2016

**Vox no se presentó en las elecciones del 2016

Las elecciones de este domingo las ganó en Monforte el Partido Popular. Y el PSOE aguanta en el segundo puesto a pesar de la espectacular subida del BNG. Ese es el resumen básico del resultado de las elecciones gallegas en el principal municipio del sur de Lugo, pero detrás de las principales cifras hay detalles llamativos. Algunos son fáciles de interpretar, otros no tanto.

Vistos los resultados generales y la reciente historia electoral de Monforte, es evidente que lo natural es que el PP haya sido la fuerza más votada. Su victoria en Monforte es clara. Se impone con un 49,15% de los votos emitidos, a veintisiete puntos porcentuales del segundo, una cifra rotunda que sin embargo esconde algunos peros.

Supera en dos puntos el resultado del PP en el conjunto de Galicia, pero está cinco por debajo de lo que obtuvieron los populares en toda la provincia de Lugo. A pesar de que el PP sube porcentualmente en Lugo algo más de un punto, en Monforte retrocede, aunque sea muy levemente (un 0,23). Los 4.261 votos que obtuvo este domingo el PP monfortino son 538 menos de los que consiguió hace cuatro años.

El cuarto mejor para Vox

Los votos de Vox no explican bien esta pérdida de votos. La extrema derecha obtuvo en Monforte 297 sufragios, un 3,43%. Es poco, pero supone el cuarto mejor resultado porcentual de los de Santiago Abascal en toda Galicia, solo superado por el 5,1% de Ribeira, el 4,78% de Carballeda de Valdeorras y el 3,48% de Avión. En todo caso, son unos pocos menos que los 301 que tuvo en Monforte en el 2016 Ciudadanos, la otra formación que compite con el PP por el voto de centroderecha. Los naranjas solo se hicieron en estas elecciones con 43 votos, así que la suma de sus apoyos y los de Vox no explican el retroceso numérico, que no porcentual, del PP.

Probablemente el PP monfortino haya sufrido más que otras fuerzas el incremento de la abstención, porque en estas elecciones votaron 1.033 monfortinos menos que en las de hace cuatro años. La participación pasó del 63,34% del 2016 a un 58,56%, a pesar de que en el conjunto de la provincia subió seis puntos, del 53,55% al 59,97%. Y a pesar de eso, tanto el PSOE como sobre todo el BNG mejoraron este domingo, tanto en votos totales como en porcentaje.

La segunda razón de la pérdida de votos del PP puede estar en el censo de votantes. El municipio de Monforte perdió en los últimos cuatro años 496 vecinos en edad de votar, algo más de un 3% de los que había en el 2016.

En el recuento mesa a mesa, no se aprecian grandes diferencias en los apoyos que obtienen los populares en Monforte. Son la fuerza más votada en los veintiséis centros de votación abiertos este domingo, veinte en el casco urbano y cinco en las parroquias. Su mejor resultado, un 58%, lo obtienen en la mesa de la unidad de drogodependencias, en la calle Otero Pedrayo. El más bajo es el 43% de una de las mesas del instituto A Pinguela.

El PSOE tiene sus mejores y sus peores resultados en la calle San Pedro

El PSOE repitió este domingo en Monforte casi al milímetro los resultados en votos totales de hace cuatros. Y el BNG repitió casi al milímetro los resultados que en aquellas elecciones había tenido En Marea. El equilibrio entre votos entre las principales fuerzas a un lado y al otro del eje ideológico se mantiene prácticamente igual que hace cuatro años, con un 52% para la derecha y un 45% para la izquierda.

En el duelo por hacerse con el segundo puesto, el PSOE se impuso al BNG en diecinueve de las veinticinco mesas electorales monfortinas. En las otras nueve, el BNG sacó más votos que la formación que lidera Tomé. Empatan en una de las del Colexio Ferroviario. Y esta vez no hay grandes diferencias entre el voto del casco urbano y el de las parroquias. Si hace cuatro años, En Marea era segundo y el PSOE tercero en las mesas urbanas, esta vez el equilibrio territorial entre el segundo y el tercero es mayor.

La formación del alcalde José Tomé consigue su mejor resultado en la mesa del antiguo colegio Sagrado Corazón, en el cruce entre la calle San Pedro y Leopoldo Calvo Sotelo, con un 28,2%. El peor dato para los socialistas se da curiosamente en la misma calle San Pedro. En la mesa situada en el instituto Río Cabe tuvieron el 18,5% de los votos.

El BNG monfortino casi triplica en estas elecciones el número de votos que había obtenido en las del 2016. Sube con fuerza en todas las mesas y pasa de un 6% a casi un 20%. En cifras totales sus 658 de entonces se convierten en 1.742. Parece claro que esos 1.042 nuevos votantes vienen fundamentalmente de quienes hace cuatro años eligieron la papeleta de En Marea (1.731 votos en el 2016 en Monforte). Como esta vez hubo más abstención, el porcentaje de votos del BNG (19,6%) es dos puntos mejor que el de En Marea hace cuatro años. Hay que remontarse a las elecciones gallegas del 2009, cuando el Bloque obtuvo un 19,5% para encontrar un resultado así.

El BNG mejora el resultado electoral que en el 2016 consiguió

En Marea