El primer verano sin tren directo entre Monforte y el País Vasco

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / la voz 08/07/2020 10:14 h

Hace casi veinte días que empezó el verano y buena parte de los trenes de largo recorrido que llegan y salen de Galicia siguen cancelados. Renfe guarda silencio sobre la vuelta de estos servicios, así que todo apunta a que este va a ser el primer verano sin conexión directa entre la estación de Monforte con el País Vasco. La estación monfortina ha recuperado al menos parte de las frecuencias habituales con Barcelona, pero la de Lugo ni siquiera eso. Para viajar a Barcelona desde la capital de la provincia es preciso ir primero a Monforte y después buscar conexión allí.

En Renfe siguen sin aclarar si volverán todos los trenes de largo recorrido que siguen suprimidos desde que en marzo estalló la emergencia sanitaria y fue declarado el estado de alarma. La empresa tampoco explica cuánto tardarán en recuperarse los que sí vuelvan. Mientras tanto, el verano avanza y quienes quieran viajar entre Monforte y el País Vasco tienen que hacerlo por carretera o en avión.

Hasta el año 2014, la estación de Monforte estaba conectada con el País Vasco con cuatro trenes diarios, dos en cada sentido. Aquel año fue suprimido el que hacía el recorrido de noche. El diurno siguió circulando con normalidad, y hasta ahora era uno de los de larga distancia que Renfe solía reforzar cuando se avecinaban picos en la demanda, básicamente en verano, Semana Santa y algún puente festivo. Esta línea de trenes de larga distancia se cuenta entre las más veteranas de Renfe y es muy utilizada por la nutrida comunidad gallega en el País Vasco.

Como casi todos los emigrantes gallegos en el País Vasco, José David Fidalgo se ha subido a estos trenes decenas de veces. Este año no tenía previsto venir en tren a su Taboada natal, pero sabe bien de la importancia de este servicio. Fidalgo, que fue directivo de la Casa de Galicia en Bilbao, cree que las líneas de tren directas entre el País Vasco y Galicia tienen que seguir operativas. Y si hay problemas económicos para sostenerlas, que se buscan alternativas. «Un servizo así é necesario -argumenta-. Renfe debería buscar a maneira de mantelo, non sei se adaptando o tamaño dos trens á demanda real que haxa en cada momento».

El amianto, los vagones viejos y la vuelta del Talgo

El tren Galicia-País Vasco lleva años sufriendo problemas. Es uno de los más afectados por la carencia de maquinistas, lo que hace que sean frecuentes los transbordos en autobús, y por las averías. El pasado mes de febrero, menos de un par de semanas antes que hubiese que cerrarlo todo por la pandemia, Renfe anunciaba que sustituía por talgos los trenes que cubrían esta línea. Además de que los vagones eran viejos, en algunos de ellos había aparecido amianto.

La situación es todavía peor en la estación de Lugo, sin línea además con Barcelona

Si los servicios de larga distancia disponibles en Monforte no acaban de recuperarse una vez pasada la fase del confinamiento por el coronavirus, la situación en la estación de Lugo es todavía peor. Desde la capital provincial hace ya años que no hay una conexión directa por tren con el País Vasco, pero es que ahora no la hay tampoco con Barcelona.

Renfe suprimió en marzo todos los trenes que circulaban entre Galicia y Barcelona y hace dos semanas reactivó el diurno, un Alvia que pasa por Monforte, pero no por Lugo. El tren hotel, que si tiene parada en la estación lucense, no ha vuelto. Tampoco se sabe si va a volver. Los responsables de Renfe no lo han aclarado todavía.

El caso es que en estos momentos para viajar en tren desde Lugo a Barcelona hay que viajar antes a Monforte. Y hay que hacerlo a primera hora, porque el Alvia que viene de Vigo tiene su salida en Monforte a las 9.58 de la mañana.

Previsiones habituales de ventas de 20.000 billetes cada seis días en temporada alta

No hay datos públicos disponibles sobre la ocupación media de los trenes que hacen el recorrido entre Galicia y el País Vasco, pero sí información parciales que permiten hacerse una idea. Hace poco más de un año, Renfe anunciaba el refuerzo de su servicio de larga distancia entre estas dos comunidades autónomas. Para atender la demanda que esperaba para el puente del primero de mayo, la compañía sumaba 1.954 plazas extra para los seis días comprendidos entre el 30 de abril y el 5 de mayo. Eran, explicaban entonces fuentes de la empresa, más de un 10 % por encima de la capacidad habitual.

De eso se deduce que en esos seis días Renfe esperaba vender más de 20.000 billetes en ese trayecto. El verano y las Navidades son habitualmente las épocas del año de más demanda de billetes en este trayecto, muy utilizado por emigrantes gallegos en el País Vasco que vuelven a pasar las vacaciones con sus familias.