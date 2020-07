Una campaña más para investigar en Vilachá el origen de la Ribeira Sacra

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / La Voz 06/07/2020 20:37 h

La prospección arqueológica en las viñas de A Pobra do Brollón que busca arrojar luz sobre los orígenes de la Ribeira Sacra monacal tendrá continuidad este verano. Un acuerdo entre los vecinos, el Ayuntamiento de A Pobra do Brollón y la Consellería de Cultura, que financia esta nueva fase con 18.150 euros, permitirá seguir investigando los restos encontrados el año pasado en los viñedos en bancales de la parroquia de Vilachá de Salvadur, decenas de metros por encima del río Sil. Los responsables del proyecto esperan averiguar, entre otras cosas, si hay en ese lugar más enterramientos como el encontrado el año pasado al final de la primera campaña.

El Ayuntamiento de A Pobra do Brollón y la Consellería de Cultura anunciaron ayer que en la segunda quincena de julio empezarán de nuevo los trabajos de investigación arqueológica de este yacimiento, en el lugar que los vecinos conoce como Os Conventos. «Que un proxecto que nace dende os veciños acabe acadando financiamento autonómico é algo moi positivo, sinala que a aposta municipal pola arqueoloxía en comunidade vai por bo camiño e que un modelo de abaixo cara arriba é posible», apunta José Luis Maceda, el alcalde de A Pobra do Brollón. Por su parte, el presidente de la Asociación de Veciños de Vilachá, José Castiñeira, indica que para ellos supone «un orgullo que un proxecto promovido dende a veciñanza figure entre as poucas actuacións nas que participa a Dirección Xeral de Patrimonio neste ano tan complicado a todos os niveis».

El proyecto, que sus promotores denominan Adegas da Memoria, dio sus primeros pasos sobre el terreno a principios del año pasado. Esa primera campaña permitió constatar el buen estado de conservación de las ruinas que quedan a la vista en el lugar de Os Conventos, construidas en piedra seca y según la técnica tradicional habitual en esta zona y en aquella época. El trabajo de campo efectuado en el 2019 permitió documentar que el lugar estaba ocupado en la Edad Media. A ese período histórico corresponde una edificación rodeada de grandes muros perimetrales que se extiende sobre un espolón rocoso y que podría asociarse con los restos del monasterio de San Martiño de Piñeira.

Los investigadores creen que la segunda etapa de ocupación de este yacimiento corresponde al siglo XII y está formada por una granja creada por monjes cistercienses dependientes del convento de Montederramo. La tesis de los arqueólogos es que esa granja procesaba, almacenaba y vendía vino. Con una tercera fase de la ocupación de este terreno correspondería la construcción de los bancales para el cultivo de viñas.

En el tramo final de las prospecciones del año pasado fue encontrado un cuerpo enterrado que data del siglo X y que puede estar relacionado con la posible necrópolis altomedieval del antiguo monasterio de San Martiño de Piñeira.

Muros, bancales para las viñas y límites difusos

El director del proyecto Adegas da Memoria, el arqueólogo Xurxo Ayán, considera que la complejidad de este yacimiento le proporciona un gran interés. «Tivo moitos cambios ao longo da historia, hai moitos muros, pero non todos son da mesma época e os límites son difusos porque se mesturan coas muras dos socalcos», explica. A su juicio, Os Conventos supone una oportunidad «para estudar as orixes e evolución da Ribeira Sacra, o que pode ter gran repercusión na candidatura deste territorio a Patrimonio da Humanidade». En esta segunda campaña, los investigadores tratarán de delimitar la extensión del yacimiento y de comprobar si existen más enterramientos como el descubierto el año pasado.

Un proyecto arqueológico que nace del interés de los propios vecinos

El proyecto arqueológico de Os Conventos tiene entre sus peculiaridades que nace de una iniciativa de la asociación de vecinos de esa parroquia en coordinación con el Ayuntamiento. Vecinos y Ayuntamiento fueron los que sacaron adelante la campaña de prospecciones del año pasado y ahora se suma la Dirección Xeral de Patrimonio a un proyecto en el que también colaboran la Universidade de Lisboa y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto de Ciencias del Patrimonio. Este verano, la asociación de vecinos se encargará de limpiar la zona de maleza y el Ayuntamiento se ocupará de la logística.