Ya hay voluntarios para trabajar en las excavaciones del castro de Cereixa

monforte / la voz 04/07/2020 18:15 h

La continuidad de las excavaciones arqueológicas del castro de San Lourenzo de Cereixa -en A Pobra do Brollón- parece estar asegurada este año, puesto que ya se han apuntado nueve voluntarios para participar en el campamento juvenil que llevará a cabo los trabajos el mes próximo. Las plazas disponibles son doce en lugar de las veinte que hubo en las ediciones anteriores, debido a las restricciones de carácter sanitario establecidas por la Xunta, que se encarga de financiar el campamento dentro de sus programas de voluntariado juvenil.

El arqueólogo Xurxo Ayán, director técnico de este proyecto promovido por la asociación vecinal de la parroquia de Cereixa en colaboración con el Ayuntamiento, cree que no será difícil que se cubran todas las plazas. «Parece que hai ganas de traballar en iniciativas deste tipo e aínda hai tempo de sobra para completar as tres prazas que faltan, porque as inscricións pódense facer ata moi pouco antes de que comecen os traballos», comenta.

Actuación de mínimos

La campaña de este año, dice otro lado Ayán, será «unha actuación de mínimos», ya que el número de trabajadores será menor que en anteriores ocasiones y la campaña también durará menos tiempo. Por este motivo, la intervención se reducirá principalmente al cementerio medieval descubierto hace años en el recinto de castro. También se intentará continuar en la medida de lo posible la investigación de las ruinas de la antigua iglesia descubierta en el yacimiento, que pertenece a un período histórico posterior a la necrópolis.

En vista de estas limitaciones, señala por otro lado el arqueólogo, tendrán que quedar para futuras campañas las excavaciones de otras partes del yacimiento que corresponden a una época histórica muy anterior al cementerio medieval -el período romano y castreño-, en la que el castro parece haber albergado actividades metalúrgicas.

Fechas. Las excavaciones arqueológicas previstas para este verano en el castro de San Lourenzo se llevarán a cabo entre el 2 y el 13 de agosto

Las excavaciones arqueológicas previstas para este verano en el castro de San Lourenzo se llevarán a cabo entre el 2 y el 13 de agosto Inscripciones. Según las normas establecidas por la Xunta, en el campamento solo pueden trabajar esta vez personas residentes en Galicia, de entre 18 y 30 años. Los interesados pueden informarse en las webs concellodapobradobrollon.gal y xuventud.net

Doce trabajadores para una docena de sepulturas medievales

Los promotores del proyecto arqueológico de Cereixa señalan la curiosa coincidencia que supone el hecho de que el campamento juvenil de trabajo que llevará a cabo la nueva campaña de excavaciones pueda contar con un máximo de doce miembros. Las tumbas medievales que están pendientes de excavar en la actualidad en el yacimiento también son doce. «Se todo vai ben, cada voluntario poderá traballar por separado en cada unha das sepulturas e así a necesidade de manter o distanciamento entre as persoas non suporá ningún obstáculo para que os traballos sigan avanzando», dice a este respecto Xurxo Ayán.

Con estas doce tumbas serán 72 los enterramientos de la Edad Media que han ido poniendo al descubierto en el recinto del castro desde que empezaron a aparecer los primeros, en el 2018. Una vez que termine la investigación de estas doce sepulturas, no está previsto seguir buscando más enterramientos, aunque no se descarta que los haya. «Cremos que xa contamos cunha cantidade suficiente de vestixios para facernos unha idea do que foi esta necrópole e a partir de agora haberá que centrarse máis noutras partes do xacemento que son moito menos coñecidas», señala el arqueólogo.

Por otra parte, los investigadores están a la espera de recibir los resultados de las dataciones por carbono 14 de los restos de siete individuos que fueron exhumados con anterioridad en el antiguo cementerio. Con estos análisis se espera conocer con más certeza en qué período histórico se llevaron a cabo los enterramientos.