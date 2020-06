Las estaciones ferroviarias de la provincia, lejos de la normalidad

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / la voz 27/06/2020 18:09 h

Cunde la preocupación entre los ferroviarios por el escenario que dejará la crisis del coronavirus sobre el transporte de viajeros por tren. Nadie parece saber si Renfe va a aprovechar estos meses de parón casi total para aplicar recortes y eliminar los servicios económicamente deficitarios. Y la preocupación es especialmente intensa en Monforte de Lemos y el conjunto de la provincia de Lugo, porque buena parte de los trenes que circulan por aquí dan pérdidas. Por de pronto, las primeras señales son preocupantes. A las dudas ya conocidas sobre las conexiones nocturnas con Madrid y Barcelona se suman ahora los servicios diurnos con A Coruña y Ourense. Hay al menos cinco trenes que antes circulaban a diario por las vía de la provincia de Lugo y que todavía no han vuelto ni nadie asegura que vayan a volver.

Renfe está reabriendo líneas a cuentagotas en toda su red, también en los trenes que pasan por las estaciones de la provincia de Lugo. En Galicia empezó a hacerlo ya el día 15, antes que en otros sitios gracias a la despedida anticipada del estado de alarma. En la provincia de Lugo, la vuelta de los trenes no se empezó a notar hasta esta semana. Este lunes empezó a circular de nuevo el tren diurno entre Galicia y Barcelona, un Alvia que pasa por Monforte, pero no por Lugo, y que ahora circula en días alternos, uno en cada sentido. Y el viernes recuperaron su actividad la línea diurna directa entre Madrid, Monforte y Lugo, que llevaba suspendida desde marzo.

Para recuperar la normalidad precoronavirus en los servicios de larga distancia que pasan por la provincia de Lugo haría falta en primer lugar incrementar frecuencias de los trenes ya recuperados. También que vuelvan a rodar los trenes hotel nocturnos entre Galicia y Madrid y Barcelona. Y que se recupere el tren Arco diurno con el País Vasco, que circulaba a diario en los dos sentidos.

Este viernes volvieron a rodar también algunos trenes de media distancia que pasan por las estaciones de Monforte y Lugo. Son solo una pequeña parte de los que había hasta marzo. Si los que siguen suspendidos no vuelven, la conexión de las estaciones de la provincia de Lugo con destinos como A Coruña o León se va a quedar muy mermada. Ninguno de los trenes que enlazaban A Coruña con Monforte está circulando todavía y en la empresa guardan mutismo sobre su futuro.

En concreto, de la vuelta parcial a la normalidad en el tráfico de este viernes han quedado fuera el tren A Coruña-Monforte que salía a primera hora de la mañana, el también matinal A Coruña-Lugo que permitía enlazar con un Alvia a Madrid, y el Monforte-A Coruña de última hora de la tarde.

También se queda en el aire la conexión entre Monforte y León. La vuelta parcial a la actividad de esta semana ha devuelto el tren diario de Vigo a Ponferrada por Monforte, pero no el que hacía el mismo recorrido por la mañana y llegaba hasta León.

Vuelve el tráfico de mercancías y hacen falta cinco maquinistas más

«Desde este viernes, faltan maquinistas de mercancías en Monforte». Así de rotundo se muestra Antonio Marín Sanchidrián, maquinista en Monforte y presidente del comité de empresa de Renfe en la provincia de Lugo. La base de maquinistas de Monforte, la mayor de las dos de mercancías que hay en Galicia, movió durante los últimos cuatro meses entre un 25% y un 30% menos de trenes que antes de la pandemia. Fue una consecuencia del parón generalizado de la economía. Pero la economía ya está de nuevo en marcha y la demanda se ha recuperado. Al contrario de lo que ocurre con el tráfico de viajeros, el de mercancías vuelve estos días al mismo nivel que tenía antes de que estallase la crisis sanitaria. Y la plantilla disponible no es suficiente.

Renfe tiene en estos momentos en Monforte veintisiete maquinistas y según los cálculos de los representantes de los trabajadores hacen falta 32.

Hasta el 2016

Las carencias de personal en mercancías vienen de atrás y no son privativas de Monforte. Hasta el 2016, la plantilla monfortina llevaba tiempo sin renovarse y viendo un goteo continuo de bajas por retiro. Solo aquel año, se jubilaron el 26% de los maquinistas. Desde entonces, los relevos han empezado a llegar, pero no son suficientes. Al contrario de lo que sucede en otras secciones de la estación de Monforte, que padecen la caída del tráfico de viajeros, la plantilla de mercancías no es suficiente para mover todos los trenes que el mercado demanda. De hecho, Renfe aprovechó la reducción de tráfico durante el confinamiento para devolver a los trabajadores las horas que habían hecho de más en los meses previos.

La compañía solo dice que la vuelta será progresiva

En Renfe guardan silencio cuando se les pregunta si se va a recuperar el 100% de lo que había. Solo explican que la recuperación de los servicios suspendidos se hará de forma gradual y en función de la demanda que tiene cada tren. Para saber más sobre el futuro de los trenes hotel emplazan a esperar a la comparecencia que tiene prevista en breve en el Congreso el presidente de Renfe.