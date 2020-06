Xoán Eiriz actuará o 11 de xullo no Círculo Saviñao

0

La Voz de Galicia

26/06/2020 13:01 h

O cantante coruñés Xoán Eiriz dará o 11 de xullo un concerto no Círculo Saviñao de Escairón no que actuará acompañado polo pianista Iago Mouriño. A actuación comezará ás once da noite. Eiriz interpretará temas do seu disco Poemas de amor en outono, que fai o número quince da súa discografía. As cancións están compostas sobre poemas de Toño Núñez. Previamente, o día 4 , o Círculo Saviñao acollerá un concerto do cantante Jorge Alcalá, que comezará ás 20.00 horas.