La Ribeira Sacra creará un portal turístico adaptado a la crisis

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 02/06/2020 22:00 h

El consorcio turístico de la Ribeira Sacra, en colaboración con las empresas del sector que trabajan en este territorio, prepara varias iniciativas con el objetivo de impulsar la recuperación de esta actividad tras el parón provocado por la alarma sanitaria. Por una parte, se está elaborando un portal digital que divulgará ofertas especialmente concebidas para el período de desconfinamiento. La gerente del consorcio, Alexandra Seara, señala que el objetivo es ofrecer una serie de productos dirigidos a familias y otros grupos poco numerosos, centrados principalmente en el contacto con la naturaleza y en las actividades al aire libre, y diseñados para ajustarse a las normas de seguridad que previsiblemente habrá que seguir durante los próximos meses. «A idea é ofrecer unhas ferramentas que permitan que os visitantes veñan o mellor organizados que sexa posible para adaptarse ás circunstancias actuais», explica.

Los promotores de la iniciativa esperan que este portal pueda estar disponible en un plazo de entre dos y tres semanas, de manera que sirva para planificar estancias en la Ribeira Sacra durante la próxima temporada de verano. Las ofertas que se presenten en esta plataforma, según apunta Alexandra Seara, estarán distribuidos en cinco o seis categorías diferentes en función de sus características. «Queremos que haxa tamén unha serie de filtros que permitan aos usarios escoller coa máxima facilidade as experiencias que máis lles interesen, tendo sempre en conta as normas de seguridade e as limitacións que poida haber no uso dos distintos tipos de aloxamentos», agrega la gerente.

Uso de redes sociales

Una vez que esté diseñada la oferta adaptada al período de desconfinamiento, el consorcio turístico iniciará una intensa campaña de promoción a través de las redes sociales a fin de darle la mayor difusión posible. La entidad confía en que las características del territorio y el tipo de actividades turísticas que predomina tradicionalmente en él ayuden a las empresas de este sector a reanudar su actividad y a resarcir dentro de lo posible las pérdidas sufridas durante los pasados meses. «Ao non tratarse dun turismo masivo, senón dirixido sobre todo a grupos pequenos, pensamos que pode ser más fácil adaptarse ás circunstancias creadas pola crise sanitaria que noutros lugares», dice Seara. «Pero para conseguir que o turismo despegue de novo nestes municipios, cremos que hai que estudar ben como combinar dunha maneira eficaz os diferentes servizos existentes, como os aloxamentos, a oferta gastronómica e as actividades que poden estar agora ao alcance dos visitantes», agrega,

Por otro lado, el consorcio está trabajando en la preparación de otras herramientas que ayuden a los negocios del sector turístico de la Ribeira Sacra a afrontar los problemas de tipo económico y jurídico que se derivan de la situación actual.