El albergue de peregrinos de Monforte abrirá en septiembre «como moi tarde»

La Voz de Galicia Francisco Albo

monforte / la voz 29/05/2020 21:18 h

El primer albergue de peregrinos del Camino de Invierno de la comarca de Lemos -situado en la calle Santiago de Monforte- tenía previsto iniciar su actividad durante la pasada Semana Santa a más tardar, pero la alarma sanitaria obligó a cancelar la apertura. Los responsables del establecimiento barajan ahora abrirlo para septiembre «como moi tarde», aunque cabe la posibilidad de hacerlo antes si hay una demanda suficiente. A finales del junio, el albergue iniciará la venta de reservas por Internet, lo que puede servir para valorar la situación del mercado. «Se vemos que hai moitas solicitudes de reservas poderíamos estudar a posibilidade de abrir un pouco antes, talvez para o mes de agosto», explica Ramón Díaz-Varela, uno de los tres socios que regentan el albergue.

El establecimiento, señala por otro lado Díaz-Varela, podría abrir sus puertas en julio, pero sus responsables consideran que sería demasiado pronto. «Por un lado e ante todo, porque pensamos que hai que ter responsabilidade e axudar a reducir ao mínimo o risco de que se produzan contaxios», dice el empresario. «E por outra parte, a mobilidade que hai hoxe é ínfima e para xullo seguramente non vai haber grandes cambios neste aspecto», añade.

Optimismo de cara al futuro

Díaz-Varela dice por otra parte que los responsables del albergue son optimistas en cuanto a las posibilidades de recuperación del turismo en la Ribeira Sacra. «Este territorio ten moitas vantaxes nese sentido polo tipo de clientes que atrae e porque o turismo desta zona é de espazos abertos e non masificados», apunta. «Pero aínda está por ver o tempo que vai requirir a recuperación», agrega.

El albergue de la calle Santiago, indica asimismo Ramón Díaz-Varela, tiene previsto enfocar su oferta no solo hacia los peregrinos que llegan por el Camino de Invierno, sino también hacia las excursiones en grupo, principalmente las de centros educativos. «A situación está moi complicada neste momento, porque o tránsito de peregrinos está paralizado completamente e tamén as viaxes en grupos», dice. Los responsables del establecimiento no descartan que para julio se puedan organizar viajes de este tipo, pero de momento lo ven muy poco probable. «Para que volva haber mobilidade non só é necesario que as normas sanitarias autoricen os desprazamentos entre provincias e comunidades, senón tamén que a xente comece a recuperar a confianza e para que iso suceda temos que darlle tempo», señalan a este respecto.

El nuevo albergue contará con capacidad para cincuenta personas y ofrecerá desayunos a sus clientes. Las instalaciones, según sus responsables, están prácticamente terminadas y solo les faltan unos retoques menores que no se pudieron llevar a cabo en su momento a causa del estado de alarma sanitaria, pero que podrán quedar terminados en un plazo muy breve.