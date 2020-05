El turismo da el mes de junio por perdido en la Ribeira Sacra

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 26/05/2020 17:47 h

Coincidiendo con la entrada en vigor de la fase 2 de la desescalada, el consorcio de turismo de la Ribeira Sacra remitió a los establecimientos asociados un nuevo cuestionario, segundo desde el inicio de la crisis sanitaria. Según explica la gerente del consorcio, Alexandra Seara, en esta ocasión se buscaba «coñecer as previsións de apertura durante esta primeira etapa do desconfinamento». Entre los alojamientos, un porcentaje significativo ya se animó a abrir durante la fase 1 de la desescalada. Con vistas a junio, sin embargo, el volumen de reservas es testimonial.

Hasta ahora respondieron al cuestionario 65 de los negocios encuestados, entre los que figuran alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo, oficinas de turismo y agencias de viajes, fundamentalmente. Del total de los formularios que se cumplimentaron, 35 corresponden a alojamientos repartidos por toda la Ribeira Sacra.

«O 37 % dos aloxamentos que participaron nesta rolda de preguntas afirma que abrirá as súas portas ou xa abriu na fase 1, pero só un 11% dos mesmos conta con algunha reserva para o período que vai ata o 8 de xuño», señala Alexandra Seara. Entre este tipo de establecimientos, detalla la gerente del consorcio turístico, «gañan peso as aperturas dos apartamentos, vivendas de uso turístico e turismo rural no conxunto de establecementos».

De esos 35 negocios que contestaron al formulario sobre las previsiones de reapertura, 31 cuentan ya con reservas para los meses de julio y agosto. Aunque en menor medida, comienzan a registrarse reservas para el mes de septiembre. La mitad afirma que en las últimas semanas «se incrementó» el número de llamadas para reservar alojamiento. Las reservas todavía son pocas, pero esta circunstancia hace que sean «optimistas de cara ás próximas semanas», según la valoración del consorcio de turismo.

Los que prefieren esperar

Respecto a los restaurantes, oficinas de turismo, museos y otros servicios complementarios, los que se decidieron a abrir suponen cerca del 30% en sus respectivos subsectores. «Os que deciden non abrir, fano por prudencia fundamentalmente. Prefiren agardar á seguinte fase ou ao final do plan de transición», matiza Alexandra Seara.

«As empresas que abren -añade- incorporan, na maioría dos casos, a todo o seu persoal», aunque en la interpretación de este último dato «hai que ter en conta que se trata, en boa parte, de empresas moi pequenas».

Según informa el consorcio, en el caso de los negocios del sector turístico que abrieron en la fase el cien por cien de los que abrieron ya en la fase 1 «recoñece que o volume da actividade foi segundo as súas expectativas e están conformes».