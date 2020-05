Fernando González: «La clave del turismo está en la movilidad, sin ella no puede haber gasto»

0

27/05/2020 11:03 h

Adega Algueira impulsó en los últimos años una decidida y exitosa apuesta por el enoturismo. La bodega incorporó a su oferta catas comentadas -también en inglés-, restaurante, catamarán con rutas a la carta... Fernando González, artífice del proyecto, tuvo como tantos otros que echar el freno de mano por la alarma sanitaria

-¿Para cuándo la reapertura?

-Habíamos valorado la posibilidad de abrir de nuevo en junio, pero es una decisión complicada. La clave está en la movilidad. Al menos en esta comunidad, donde la situación está más controlada, debería permitirse cuanto antes

-¿Cómo afronta el enoturismo la nueva normalidad?

-Con muchas ganas y una paciencia infinita, no queda otra salida. Los costes de funcionamiento son bestiales y si no hay facturación... Entre que la gente viene y no viene, junio va a pasar con más pena que gloria. Nos quedan julio y agosto.

-¿Puede ser la Ribeira Sacra el destino seguro que muchos demandarán para sus vacaciones?

-Creo que lo tenemos algo más fácil que otros destinos más enfocados a la playa. Puede ser un buen momento para el turismo de paisaje y de calidad, pero la gente tiene miedo y debemos darles confianza. Tenemos que aprender a ser más nórdicos, más disciplinados. La imagen es vital, ahora más que nunca.