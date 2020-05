La licitación se reactiva en Monforte con un primer lote de quince obras

0

La Voz de Galicia luis díaz

monforte / la voz 26/05/2020 17:51 h

El proceso de desescalada se traduce también en la reactivación de las contrataciones de obras, servicios y suministros municipales en Monforte. La flexibilización de las medidas impuestas en los dos primeros meses de alarma sanitaria da ahora paso al desbloqueo de quince licitaciones que alcanzan en total un presupuesto de 500.000 euros. Estas adjudicaciones, según avanza el alcalde, José Tomé, quedarán resueltas antes del verano.

Tomé espera que la reactivación de las contrataciones del plan de obras municipal suponga «un importante estímulo para a economía do Concello, para o tecido empresarial e, polo tanto, para o mantemento do emprego». «A inxección de recursos que supón a contratación e execución de obras, servizos e subministro público é un factor moi importante para a reactivación económica», señala en su valoración.

Parque de Cobas

La actuación más relevante del paquete de obras anunciado por el alcalde es el acondicionamiento del nuevo parque del barrio de Cobas. El contrato recayó en la empresa Activa Parques y Jardines, que presentó una oferta por un precio de 167.241 euros al concurso convocado por el Ayuntamiento. El plazo de ejecución de estos trabajos es de cinco meses y comenzará a contar a partir de la firma del acta de replanteo. La empresa incluyó en su propuesta un período de garantía de dos años.

El equipo de gobierno dio a conocer la pasada semana la resolución de ese concurso, al que se presentaron un total de veintiocho ofertas de otras tantas empresa. La reactivación de los procesos de licitación se traducirá en las próximas semanas en nuevas contrataciones. «Renovaremos o alumeado en tres zonas da cidade, arranxaremos dez rúas da cidade, licitaremos a ampliación e mellora do parque infantil da Compañía, arranxaremos a fonte de Rozavales e iniciaremos o local social da parroquia da Parte», informa el equipo de gobierno en una nota de prensa.

Tomé indicó que este paquete forma parte de un listado mayor de actuaciones en el casco urbano y en la zona rural que se irán dando a conocer.

Esperta Monfore impugna el uso de los remanentes en las inversiones previstas por Tomé

El mismo día en el que el alcalde dio a conocer las nuevas licitaciones de obras, Esperta Monforte anunció su decisión de impugnar la aprobación definitiva del acuerdo plenario por el que se autorizó la incorporación del remanente de tesorería al presupuesto municipal. La alegación presentada por este partido se dirige concretamente al capítulo de gastos, al que corresponden las inversiones que tiene previsto realizar el equipo de gobierno para paliar el impacto de la crisis sanitaria en la economía local.

«O noso grupo municipal ven tentando dende a realización do último pleno que o noso alcalde dedique o remanente de tesourería a causas sociais e a reactivación económica, pois consideramos que neste momento é o esencial debido a crise sanitaria e económica derivada do covid-19», señala Esperta Monforte. «Posto que non atopamos ningún tipo de resposta nin interese en negociar por parte do noso alcalde, nos vemos obrigados a realizar esta impugnación», añade en un comunicado.

La impugnación de Esperta Monforte deberá ser votada por el pleno cuando concluya el plazo de presentación de alegaciones, que hasta ahora no corrió por la paralización de los trámites administrativos derivada de la crisis sanitaria.