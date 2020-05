La Xunta ofrece formación digital para el sector del turismo de la Ribeira Sacra

0

La Voz de Galicia

21/05/2020 12:41 h

Un seminario digital sobre la Ribeira Sacra como paisaje cultural y recurso turístico que se impartirá el próximo martes forma parte del plan de reactivación puesto en marcha por la Xunta para apoyar a los sectores turístico y cultural frente a la crisis sanitaria. El seminario, según apuntan desde el Gobierno gallego, pretende «contribuír ao perfeccionamento e coñecemento do patrimonio galego, especialmente no sector dos guías e profesionais do turismo». La actividad se desarrollará a partir de las 11.00 horas. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la dirección web www.turismo.gal/formacion.

El seminario, promovido por la Consellería de Cultura e Turismo, contará con 250 plazas y, según precisan desde la Xunta, está dirigido especialmente a «guías e profesionais do sector do turismo, especialmente cultural, que teñan interese pola Ribeira Sacra, así como para profesionais de espazos culturais ou patrimoniais, museos, empresas culturais, bibliotecas, arquivos...». En la actividad se abordarán aspectos como la gestión y utilización turística sostenible de un paisaje cultural, los bienes y los valores del territorio y la gestión y conservación do patrimonio, «cuestións que terán sidas en conta na candidatura da Ribeira Sacra a patrimonio mundial da Unesco», añaden los organizadores.

La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, se encargará de moderar el debate, en el que participarán Ana Goy Diz, catedrática de historia del arte de la Universidade de Santiago; Manuel Chaín, subdirector de Conservación e Restauración de Bens Culturais; el jefe de servicio de Inventario, Juan Antonio Naveira Seoane, y el director de la empresa Crecente Asociados, Mario Crecente Maseda.

La iniciativa, señalan por otra parte desde la consellería, se enmarca en el plan de formación impulsado por este organismo el pasado marzo al amparo del mencionado plan de reactivación, que se desarrolla a través del Centro Superior de Hostelería de Galicia. En los diferentes cursos impartidos de este plan hubo más de 3.000 participantes.

Durante el mes de junio, asismo, habrá nuevas actividades formativas para el sector que contarán con un total de 1.200 plazas y para las que ya se abrió el plazo de inscripción. El 2 de junio habrá un curso sobre posicionamiento orgánico en buscadores del sector turístico. El día 9, la actividad formantiva se centrará en las estrategias en redes sociales para generar negocio. A partir del 11 de junio, explican desde la consellería, «as actividades terán especial importancia para os guías profesionais de turismo con formación sobre técnicas de coidado da voz ou relatos urbanísticos, entre outros aspectos».