Os nadadores do club Monforte doan máscaras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

16/05/2020 18:14 h

O club de natación de Monforte doou esta semana un lote de máscaras faciais ao persoal do servizo de urxencias do Hospital Comarcal de Monforte. O material foi entregado persoalmente por bañistas do club no servizo de emerxencias. O club entregou en varios paquetes un total de 225 máscaras. Durante as últimas semanas, os servizos de emerxencia recibiron en Monforte diferentes doazóns de material de protección doadas por grupos de todo tipo. Especialmente durante os primeiros momentos da pandemia, diferentes traballadores de diferentes servizos de emerxencias denunciaron a falta de material axeitado