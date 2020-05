El consejo regulador amenaza con tomar medidas contra el boletín de Parker

0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 16/05/2020 16:49 h

El consejo regulador de Ribeira Sacra divulgó este sábado un comunicado relativo al último reportaje alusivo a esa zona insertado en el boletín digital The Wine Advocate y firmado por el critico para España de la publicación internacional, Luis Gutiérrez. El consejo regulador de Ribeira Sacra se congratula por las altas puntuaciones que reciben algunas bodegas acogidas a esta denominación de origen. No obstante, entiende que existe un caso de «apropiación indebida» de esa marca en el caso de otros productores que, aunque trabajan dentro de ese ámbito geográfico, no están amparados a diferencia de los anteriores por el consejo regulador.

«El 14 de mayo la publicación The Wine Advocate, fundada por Robert Parker, valoraba una serie de vinos de la zona de producción de la D.O. Ribeira Sacra y de zonas limítrofes. Entre esos vinos referenciados hay bodegas y vinos de la D.O. Ribeira Sacra y desde el consello regulador se congratulan de los buenos resultados de estas bodegas amparadas por la D.O. Ribeira Sacra», señala el comunicado.

«Sin embargo -prosigue el consejo regulador-, The Wine Advocate nombra como vinos de Ribeira Sacra, marcas no amparadas ni certificadas por la Denominación de Origen Ribeira Sacra. Algunos medios de comunicación que se hacen eco de estas publicaciones internacionales replican el mismo error de la publicación fundada por Parker».

Los responsables de la denominación de origen anuncian que determinarán «las acciones a desenvolver para evitar que se siga haciendo una apropiación indebida del nombre Vinos de Ribeira Sacra». También piden a los medios de comunicación, por otra parte, «que no usen la marca Ribeira Sacra si no son vinos amparados por la D.O.». «Hacerlo -subrayan- supone un perjuicio para las bodegas y vinos que sí forman parte de la Denominación de Origen Ribeira Sacra».

Sobre el listado publicado en este diario de los vinos que obtuvieron 93 o más puntos en la última cata de The Wine Advocate, el consejo regulador precisa que solo pertenecen a la denominación de origen Ribeira Sacra los de las bodegas Guímaro, Dominio do Bibei, Algueira y Ronsel do Sil, así como los que se comercializan con las marcas Xiabre y Castro Candaz.