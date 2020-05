Las tareas de mantenimiento vuelven a los parques infantiles con vistas a su reapertura

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 14/05/2020 18:19 h

Las tareas de mantenimiento de los parques infantiles de Monforte, paralizadas a raíz del decreto del estado de alarma, vuelven a llevarse a cabo tras la entrada en vigor de la fase 1 de la desescalada. Estos espacios siguen cerrados, pero la normativa permite realizar los trabajos que estaban pendientes. La actividad se reanudó este jueves en el parque de las viviendas del barrio de A Pinguela, que ya estaba siendo reformado antes del estallido de la crisis sanitaria.

Según informa el Ayuntamiento, en las próximas semanas «levarase a cabo a limpeza integral do chan e do mobiliario de todos os parques da cidade, así como o pintado e remozado de todos os elementos dos mesmos». Aprovechando estos trabajos, detalla, «aplicaranse nalgúns dos parques infantís unha serie de melloras encamiñadas a completar os servizos que ofrecen ós seus usuarios». Entre estas mejoras está la instalación de «novos elementos de xogo, inclusivos e adaptados».

«Vaise levar a cabo unha posta a punto de todos os parques que estaba prevista co inicio da primavera, pero as circunstancias provocadas polo coronavirus fixeron que este mantemento integral se retrasara» explica el alcalde. Tomé señala que los trabajos que ahora se reanudan en los parques infantiles permitirán que cuando puedan ser utilizados nuevamente «os seus usuarios o fagan con todas as garantías».

Juegos adaptados

Por lo que respecta a los juegos adaptados, se instalarán en los parques infantiles municipales existentes en los barrios de A Pinguela y A Florida, y en los de las calles Rosalía de Castro, Santiago y Chantada. En la zona de juegos de A Pinguela también se renovara el piso de goma y el cierre perimetral.