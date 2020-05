El Ayuntamiento de Monforte inyectará 1,4 millones a empresas, autónomos y trabajadores

0

La Voz de Galicia

Monforte 08/05/2020

El Ayuntamiento de Monforte prepara la mayor inyección directa de fondos municipales en la economía local que se haya llevado a cabo nunca. Se trata del plan Reactiva Monforte, una serie de ayudas directas a empresas, autónomos y trabajadores afectados por la crisis del coronavirus. La partida reservada suma 1,4 millones de euros. Los beneficiarios tendrán treinta días para pedirlas. El alcalde José Tomé presentó este viernes por la tarde este programa de reanimación económica a representantes de diferentes sectores productivos en una reunión que se celebra en las dependencias municipales.

El objetivo de este programa de ayudas directas es, según explicó el alcalde durante esta reunión, suavizar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus e impulsar la actividad de los distintos sectores productivos de Monforte. «Destinamos para esta liña de axudas —apunta el alcalde— 1,4 millóns de euros procedentes do actual orzamento municipal, para actuar de maneira inmediata ante as consecuencias derivadas da crise económica e social provocada polo covid-19, e impulsar a actividade económica no termo municipal de Monforte, outorgando liquidez ás empresas da cidade, contribuíndo a facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, para así axudar ó mantemento da actividade económica e acadar tamén a debida protección do emprego».

El Ayuntamiento repartirá estos fondos mediante cinco líneas de ayudas con destinatarios distintos. En primer lugar, tendrán derecho a una aportación directa de 1.000 euros las pequeñas empresas titulares de establecimientos comerciales que estaba abiertos al público el pasado 14 de marzo y tuvieron que cerrar a causa de la entrada en vigor del estado de alarma. El segundo grupo de beneficiarios son los trabajadores autónomos que sin estar afectados por el cierre obligado sí hayan tenido que cesar su actividad por circunstancias relacionadas con la pandemia. A cada uno de ellos le corresponderá una ayuda directa de 200 euros.

Tres para trabajadores

Las otras tres líneas de ayudas del plan Reactiva Monforte están reservadas para trabajadores por cuenta ajena. Tendrán derecho a una ayuda de 200 euros todos los asalariados que se hayan visto afectados por un expediente de regulación de empleo, temporal o no. También podrán cobrar 200 euros los trabajadores que hayan sido despedidos. Y en quinto lugar, tienen derecho a cobrar 200 euros los trabajadores temporales cuyo contrato haya finalizado durante el estado de emergencia sin haber sido renovado.

Esta inyección de fondos se alimentará del nuevo presupuesto municipal para este año. Las cuentas del Ayuntamiento para este año eran de 13,2 millones de euros, pero fueron modificadas sustancialmente el mes pasado mediante la incorporación de los 7,2 millones del superávit con que el organismo municipal monfortino cerró el ejercicio del 2019.

El alcalde asegura que este es proporcionalmente el plan más ambicioso de todos los conocidos

El alcalde asegura que el plan Reactiva Monforte es el programa público de ayudas municipales para paliar la crisis del coronavirus más ambicioso de los presentados hasta ahora. «Hoxe por hoxe —precisa José Tomé—, non se coñece ningún plan de axudas que en termos de axuda por habitante, alcance o nivel de axudas do Concello de Monforte».

Tomé hizo estas valoraciones tras la reunión que se celebró este viernes por la tarde en el Ayuntamiento con representantes de diferentes organizaciones profesionales y empresariales para presentarles el contenido de este plan. En ese encuentro Tomé apuntó que el papel de los ayuntamientos en la la crisis que se avecina «é clave porque as administracións estatal e autonómicas proporcionan recursos estándares que unicamente os concellos poden ensamblar e adaptar á súa realidade local particular, mediante o deseño dunha estratexia de promoción económica capaz de identificar e valorizar os recursos e proceder á adaptación dos programas ás necesidades locais». A esta reunión acudieron representantes del Centro Comercial Urbano de Monforte, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería, la Asociacion Provincial de Empresarios da Construción de Lugo (APEC) y la CEL.

