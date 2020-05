La tormenta del lunes dejó graves daños en la iglesia de San Vicente

0

La iglesia de San Vicente do Pino está entre los numerosos lugares afectados por los destrozos causado por la tormenta de agua y viento que se registró el pasado lunes en Monforte y en otros municipios del sur lucense. Los daños causados por el vendaval obligarán probablemente a reponer todas las tejas de la cubierta, por lo que el obispado lucense ya cursó una solicitud de ayuda a la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

Los fuertes vientos, por una parte, arrancaron muchas tejas que fueron a parar al suelo. El párroco de San Vicente y A Régoa, Rafael Mella, explica que fue a inspeccionar el templo después de la tormenta tras ser avisado por algunos vecinos de que se habían producido destrozos en la cubierta. «No entorno da igrexa había moitas tellas rotas, pedazos de espuma aillante e outros materiais», señala. Muchas otras tejas no llegaron a caer, pero quedaron desprendidas sobre la techumbre.

Boquetes en la techumbre

Por otro lado, en la revisión se comprobó que también se abrieron varios boquetes en las planchas de fibrocemento que se encuentran por debajo de las tejas, lo que dio pie a que el agua de la lluvia cayese dentro de la iglesia. El delegado de patrimonio histórico de la diocésis, César Carnero, cree que estos agujeros se abrieron a consecuencia de los golpes de las tejas arrancadas por el vendaval. «É a única explicación que lle encontro, porque non parece que os buratos se deban á caída dun raio, que sería outra posiblidade», apunta.

Cerrar cuanto estos boquetes, dice por su parte Rafael Mella, es en este momento la actuación que se considera más prioritaria. «Hai que facelo canto antes para que non volva chover dentro da igrexa, porque a humidade podería causar danos importantes nas pinturas murais e noutros elementos», indica. Esta actuación se llevará a cabo en fechas próximas con carácter de urgencia.

Una vez que se efectúe esta primera obra reparación, apunta asimismo César Carnero, será necesario reponer las tejas rotas y desprendidas por el vendaval. El delegado diocesano cree que seguramente habrá que actuar en toda la superficie del tejado, teniendo en cuenta la extensión de los daños. Además de reponer las tejas, Carnero opina que será necesario buscar otro sistema de anclaje más seguro para estas piezas, a fin de prevenir nuevos incidentes de este tipo. «Este episodio demostra que hai que é preciso adoptar unhas medidas de seguridade máis estritas, porque a igrexa está nun lugar moi exposto aos ventos e as tellas que se fabrican na actualidade son bastante máis pequenas e lixeiras que as que se elaboraban en tempos en Monforte e noutros lugares, polo que non é dificil que se desprendan se hai refachos de máis de noventa quilómetros por hora, que foi o que sucedeu esta vez», comenta. «Haberá que levar a cabo esas obras ao longo deste ano, se é posible antes de que se acerque o inverno», añade.

La cubierta actual de la iglesia de San Vicente do Pino no es muy antigua, ya que fue repuesta en su totalidad en el 2010.

La cubierta del edificio histórico había sido renovada en su totalidad en el 2010

La restauración del interior del templo sigue en marcha

En el interior de la iglesia de San Vicente do Pino se están llevando a cabo actualmente los trabajos de restauración que comenzaron el pasado noviembre, tras una interrupción de dos semanas debida a las normas establecidas dentro del estado de alarma sanitaria. Estas obras, que corren a cargo del Ministerio de Cultura, comprenden la restauración de dos conjuntos de pinturas murales situadas en el muro norte del crucero y en la cabecera del templo. Las primeras datan del siglo XVI y las segundas, de la década de 1920.

La entrada de agua de lluvia a través de los boquetes abiertos en el tejado por la violenta tormenta del pasado lunes no afectó a las pinturas murales, ya que los agujeros se encuentran en otra parte del edificio monumental, en la techumbre de la nave. No obstante, los responsables de la parroquia y de la diócesis consideran que la entrada de humedad por estos huecos del tejado puede acabar provocando deterioros en estas obras artísticas si el problema no se soluciona con prontitud.

Antes de iniciar los trabajos de restauración de los murales fue preciso eliminar las filtraciones de humedad que se estaban registrando en el interior del edificio desde hacía mucho tiempo. Con este fin, se cubrió de mortero la fachada sur de la iglesia, que había carecido de revestiminto desde que terminó la construcción del edificio, en el siglo XVI. Los lienzos de muro de esta fachada, hechos de pizarra, estaban muy erosionados a causa de la intemperie y dejaban pasar mucha humedad al interior. Esta circunstancia, junto con las filtraciones que se producían a través de la cubierta, propició el deterioro de los murales de la cabecera. Las pinturas del crucero, ocultas por capas de cal, no sufrieron este problema.