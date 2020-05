Solo dos vendedores en toda la feria

0

monforte / la voz 06/05/2020 20:36 h

«No vendí como se vende normalmente un 6 de mayo, pero tampoco estuvo mal». Así resumía Mercedes Armada su mañana en la feria de Monforte. La primera que se celebra en este municipio desde la del 6 de marzo fue una feria completamente atípica. Solo fueron dos vendedores.

La de principios de mayo es habitualmente una feria concurrida en Monforte porque coincide en la época de plantar en los huertos. Lo normal es que haya numerosos puestos de venta de este tipo de plantas. Pero estamos en alerta sanitaria y el permiso para celebrar la feria se conoció solo un día antes. La monfortina Mercedes Armada asegura que se enteró a última hora del martes gracias al Facebook. Es de suponer que otros muchos vendedores habituales de este tipo de productos no llegaron a saber que podían ir o renunciaron porque no les daba tiempo a organizarse. Quizá hubo también quien desistió porque temía que no fuese a haber clientes. El caso es que finalmente solo acudieron dos vendedores, los dos de Monforte.

El Ayuntamiento decidió aprovechar que la Xunta decidió esta misma semana volver a permitir la realización de este tipo de mercados y autorizó el del miércoles. Eso sí, las normas a cumplir eran estrictas. Para empezar, la participación estaba restringida a los vendedores de productos agrícolas y ganaderos del sector de alimentación y productos perecederos. Nada de puestos de venda de ropa, herramientas o cualquier otro tipo de género. Además los vendedores no podían ocupar más del 25% del espacio total reservado para ellos en el mercado ganadero. Los puestos debían distar al menos seis metros entre sí y estar separados por una vía de tránsito. Por indicación de las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento recomendaba además que la disposición de los puestos en la superficie del mercado se hiciese en forma de triángulo equilátero, para que los vendedores no estuviesen uno frente al otro.

Un policía local echa el cierre en el mercado a las doce y media, mucho antes de la hora habitual ALBERTO LOPEZ

Distancias generosas

Un agente de la Policía Local de Monforte acudió a primera hora para hacer cumplir estas normas a los vendedores. Y también para vigilar que los compradores no formasen aglomeraciones. Lo primero fue fácil, porque los dos únicos vendedores que acudieron tuvieron espacio más que de sobra para colocar sus puestos con distancia generosa entre ellos. El agente tampoco tuvo problemas con los compradores y eso que, a pesar de lo limitado de la oferta, acudieron en buen número durante la primera mitad de la mañana. Lo decía Mercedes Armada mientras recogía su puesto: «Todo el mundo fue muy prudente y guardó las distancias de seguridad». Casi todos llevaban además mascarillas.

Fue la feria más rara en mucho tiempo, pero el caso es que después de dos meses se celebró otra vez. Eso sí, sin pulpo. Y fue muy breve. A las doce y media, el agente de la Policía Local que vigiló que todos guardasen las distancias cerraba el portalón de entrada de vehículos. Mercedes Armada había despachado cinco minutos antes al último cliente. El otro vendedor se había marchado un poco antes.

El mercadillo de los domingos en el Parque dos Condes no tiene todavía fecha de reapertura

La autorización para la celebración de ferias en Monforte no incluye el mercadillo que se celebraba todos los domingos en el Parque dos Condes. El Ayuntamiento no lo mencionaba en la información que facilitó este martes sobre la feria del miércoles, y ayer los portavoces municipales confirmaron que este permiso no incluye este mercadillo informal.

El mercado del Parque dos Condes dejó de celebrarse en cuanto entró en vigor el estado de alerta sanitaria el 14 de marzo. El día 15 era domingo y ya no acudió ningún vendedor.

El intento por regularlo

Este mercado empezó como una iniciativa particular de un grupo de personas interesados en poner a la venta productos de huerta, antigüedades y artículos de segunda mano. Con el paso del tiempo fue creciendo y se fueron sumando otros vendedores, algunos de ellos más profesionales y habituales también de las ferias.

El Ayuntamiento de Monforte trató en su día de poner en marcha una ordenanza para regular sus contenidos, pero finalmente no salió adelante, y el proyecto de reglamento parece estar abandonado.