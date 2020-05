Cultura recoge en Internet correcciones y sugerencias sobre la candidatura de la Ribeira Sacra a patrimonio de la humanidad

0

La candidatura de la Ribeira Sacra a patrimonio de la humanidad sigue dando pasos bajo el estado de alarma sanitaria. La Consellería de Cultura e Turismo acaba de crer una página web dedicada a divulgar los valores del territorio y a recoger correcciones y sugerencias sobre el expediente de la candidatura, que se puede consultar en este mismo sitio.

Con este fin, la página web incluye un formulario digital en el que los ayuntamientos, asociaciones y entidades de todo tipo, así como los particulares, pueden señalar los errores y omisiones que detecten en el expediente, así como proponer cambios y modificaciones o la inclusión de otros elementos que consideren de interés para la candidatura. Una de las entidades que ya están realizando aportaciones mediante este formulario es el consorcio turístico de la Ribeira Sacra, que por otra parte animó a todos los interesados a participar en este proceso. Para ello, las cuentas del consorcio en las redes sociales facilitan un enlace a la página de la consellería. «Parécenos interesante que se colabore nesa iniciativa, porque estas achegas serán unha referencia para o comité da Unesco que avaliará o ano próximo a candidatura da Ribeira sacra», señala a este respecto la gerente de la entidad, Alexandra Seara. Por el momento no se ha puesto una fecha límite para presentar aportaciones a través de este formulario digital.

Por otro lado, el consorcio turístico está revisando y difundiendo entre sus asociados los manuales que edita el Instituto para la Calidad Turística Española (Icte) para orientar a las empresas y entidades de este sector sobre la reanudación de sus actividades en el contexto del proceso de desconfinamiento. Según explica Alexandra Seara, el referido instituto ha elaborado once manuales con instrucciones específicas de higiene y prevención dirigidas a los diferentes subsectores, como los hoteles, las casas de turismo rural, los apartamentos turísticos, los cámpings, los museos y los guías profesionales. En los últimos días, el consorcio recibió varios manuales de este tipo y hoy por la mañana le llegaron otros tres. «Estas publicacións do Icte indican as medidas que se deben tomar para a primeira fase de desconfinamento, polo que son de grande interese para o sector», dice la gerente.