¿Mercado para la uva con la crisis?: «Imos ver se hai algo que vendimar»

La Voz de Galicia luis díaz

monforte / la voz 05/05/2020 23:01 h

La previsible caída en la demanda de uva en esta campaña va camino de convertirse, paradójicamente, en un problema menor para muchos viticultores de la Ribeira Sacra. «Imos ver se daquela hai uvas, porque como siga o tempo así igual non hai moito que recoller», dice un cosechero que trabaja sus viñas en Vilachá. Heladas a destiempo, abundancia de black rot, amenaza de un brote de mildiu... Este año no falta nada, de lo malo, en las riberas del Miño y el Sil. En esta última zona, el vendaval que desató la tormenta del lunes le puso la guinda al pastel. El viento arrancó de cuajo abundantes sarmientos con racimos que ya son historia.

Lo atípico posiblemente haya sido, sostienen algunos, la racha de años de bonanza que acumuló en tiempos recientes el viñedo de la Ribeira Sacra. Sobre el trabajo del viticultor siempre pesa alguna amenaza difícil de controlar. Cada cierto tiempo surge una helada primaveral, un ataque intenso de algún hongo como consecuencia de la meteorología extrema o alguna granizada que recorta la cosecha cuando ya se estaban engrasando las tijeras para la vendimia.

Así viene sucediendo de forma escalonada desde el ataque de mildiu del 2016. Pero en el arranque de la campaña de este año todos los males posibles parecen haberse concentrado en solo unas semanas.

Sensación de impotencia

Un vídeo grabado por el viticultor Carlos Losada en sus viñedos de Doade pone de relieve la intensidad de la última tormenta en el cañón del Sil. Viendo la grabación, por unos minutos parece que el viento va a arrancar las cepas de cuajo. «Chegoulle ben», señala, resignado, en referencia a los daños.

Breo Rodríguez, de la bodega Terra Brava, plasma en imágenes en su Facebook la sensación de impotencia del cosechero ante unos destrozos que ya no tendrán vuelta atrás. Después de varias semanas cargando con la mochila a la espalda para atajar los ataques de hongos en sus viñas de esa ribera, se encontró los bancales cubiertos por los sarmientos que arrancó el vendaval.

Ana Gadín, de la bodega Atrium Vitis, retrata también en las redes sociales los destrozos de la última tormenta en las viñas de Quiroga. La fuerza del viento aplicó un inesperado tijeretazo a una cosecha que prometía racimos en abundancia.

En esa misma subzona, Pablo González, de Don Cosme, se da un cierto respiro tras la tormenta. Podó tarde y las cepas, conducidas en espaldera, no desarrollaron aún mucha vegetación. Pero no baja la guardia, porque la primavera, en lo meteorológico, no da tregua al viticultor. «Empeza haber problemas moi serios de black rot e se está incubando un brote moi forte de mildeu polas condicións de humidade e temperaturas altas», alerta.

Mildiu, hasta en Murcia

En muchas zonas de la ribera del Miño, entre ellas Chantada, no se dejaron sentir los efectos del vendaval, pero la infección de blak rot, la podredumbre negra, es preocupante por segundo año consecutivo. Evaristo Rodríguez, de Abadía da Cova, ya advertía hace dos semanas que los viticultores se enfrentaban en esa subzona a una de las cosechas más difíciles de los últimos años.

La elevada pluviometría está provocando la aparición de mildiu incluso en regiones como Murcia, donde la presencia de este hongo en los viñedos es algo excepcional. Volviendo a Galicia, a partir del viernes el pronóstico del tiempo pinta muy mal de nuevo para las vides.