Senderismo por la sierra de O Courel, primer paso para reactivar el turismo

La Voz de Galicia francisco albo

quiroga / la voz 02/05/2020 18:12 h

Las normas previstas para la primera fase del desconfinamiento -a partir del día 11- permitirán en principio realizar recorridos de senderismo por espacios naturales. En vista de ello y de cara a una reactivación gradual de las actividades turísticas, dos empresas que habitualmente organizan rutas guiadas a pie por la sierra de O Courel se plantean volver a ofrecerlas en breve plazo si hay personas dispuestas a participar, teniendo en cuenta que por ahora solo podrán hacerlo personas residentes en la provincia.

Una de estas firmas, Tourgalia, abrió una consulta en su cuenta de Facebook para saber si a partir de esa fecha puede haber clientes interesados en tomar parte en recorridos para grupos reducidos -con un máximo de quince personas- por el territorio de geoparque Montañas do Courel. «Non sabemos aínda a resposta que imos ter, porque se ben hai moitas ganas de saír ao aire libre e de estar en contacto coa natureza, a nosa impresión é que a confianza dos consumidores está agora a un nivel moi baixo», señalan los responsables de la empresa. «Pero a única maneira de sabelo é ofrecer esta posibilidade», añaden.

La empresa apunta por otro lado que en un territorio como la sierra de O Courel no resultará complicado mantener las medidas de prevención exigidas por el estado de alarma sanitaria. «Manter as distancias de seguridade mentres se camiña en compañía doutras persoas por espazos abertos é moi fácil e as rutas que pensamos ofrecer non pasarán por ningún núcleo de poboación, así que o risco será incluso menor que o que supón dar un paseo pola rúa», dicen a este respecto. Los participantes, agregan, se desplazarían en sus propios vehículos hasta el punto de inicio de cada recorrido.

La empresa Pía Páxaro ha presentado en Facebook una oferta similar, dirigida solo a grupos familiares mientras dure la primera fase de la desescalada. Marcos Reinoso, responsable de la firma, señala que los recorridos que tiene previsto ofrecer serán cortos y de baja dificultad a fin de que resulten asequibles para los niños. «Non serían traxectos para camiñar moito, pero permitirían disfrutar un pouco do aire libre e da primavera, que é unha das épocas máis atractivas e espectaculares para visitar a Serra do Courel», apunta. «Pode ser unha experiencia moi gratificante para a xente despois de estar tanto tempo encerrados en casa e ao mesmo tempo axudaría a ir reactivando o turismo», añade. En cualquier caso, opina por otro lado Reinoso, «hai que intentar volver pouco a pouco á normalidade».

Las comidas y los alojamientos, una cuestión que aún está pendiente de resolver

Teniendo en cuenta las restricciones impuestas a los establecimientos de hostelería y la necesidad de seguir respetando las normas de distanciamiento, los responsables de las empresas Tourgalia y Pía Paxaro señalan que los participantes en los recorridos de senderismo que tienen previsto ofrecer a partir de este mes no se detendrán a comer en ningún local. «Aínda non determinamos exactamente como proceder se hai xente que se interese en participar nos percorridos que pensamos organizar durante este primeiro período, pero é probable que durante as marchas se fagan unhas paradas para comer e que os participantes traian a súa propia comida», señalan desde la primera de las referidas empresas.

En cuanto a los alojamientos turísticos, Marcos Reinoso señala que en la primera fase de la desescalada -al menos según lo que se ha podido saber por ahora- se podrán ofrecer habitaciones para dormir, pero no se podrán utilizar las zonas comunes, como los comedores. «Como aínda hai tanta incerteza, non sabemos se será posible que estes establecementos sirvan almorzos, comidas ou ceas nas habitacións ou ben se os clientes deberán levar a súa comida», comenta el responsable de Pía Paxaro. «Iso é algo que terán que estudar os propios responsables dos aloxamentos se empeza a chegar xente disposta a estar máis dun día mentres sigan vixentes estas normas», agrega.