El BNG pide que la Diputación revise el gasto destinado a turismo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

29/04/2020 11:40 h

El BNG pide a la Diputación que convoque al Consello Provincial de Turismo «para abordar a elaboración dun novo plan estratéxico adaptado ao escenario ao que se enfronta o sector por mor do covid-19». La responsable comarcal de este partido, Rosana Prieto, considera que es necesario actuar «sen demora» y aplicar «medidas que amortezan o golpe e os efectos devastadores da pandemia no sector turístico, especialmente na Ribeira Sacra».

«Cómpren —señala— accións concretas e rápidas para non deixar que un xeodestino recoñecible e consolidado coma o que temos caia no esquecemento, como sucedeu no seu momento co turismo de balneario na Ferrería do Incio ou en Pantón».

Para el BNG, el empresariado se enfrenta a un «momento crucial» en el que las administraciones deben proteger «as iniciativas locais e pequenas que van ter maior dificultade de supervivencia, pero que son a marca dos nosos destinos turísticos». En esta línea, Rosana Prieto plantea «reorientar o gasto previsto para turismo nos servizos que a Deputación xestiona e reforzar o turismo de proximidade como fórmula de mantemento e fortalecemento do sector».

Esta «reorientación» del gasto incluiría desde el servicio de catamaranes a los fondos previstos para la potenciación del turismo termal. «Os fondos non gastados en visitas termais no actual exercicio poderían destinarse a proporcionar acceso a plataformas de lanzamento turístico aos negocios do sector», apunta la representante del BNG.