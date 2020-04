¿Puedo desplazarme a trabajar la viña si está situada en otro municipio?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luis Díaz

28/04/2020 12:32 h

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, mantuvo una reunión por videoconferencia con responsables del consejo regulador de Ribeira Sacra. Los representantes de la denominación de origen fueron citados con un doble objetivo. «Por unha banda, escoitar as distintas demandas e resolver as dúbidas que formulasen desde este organismo, e trasladar, por outra parte, as distintas liñas de apoio que o Goberno galego ten en marcha dirixidas a superar o impacto sobre o sector da crise do coronavirus», señalan desde la delegación.

En cuanto a las dudas, los representantes del consejo regulador sacaron a relucir una de las que más preocupa a los viticultores: el alcance de las restricciones sobre sus desplazamientos motivadas por el estado de alarma. La normativa vigente establece un sistema diferente en función de si son o no agricultores profesionales. Balseiro explicó que tiene la consideración de viticultor profesional, sea a tiempo completo o parcial, «quen estea de alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia».

«Os viticultores profesionais e os seus traballadores poden efectuar os desprazamentos para a realización dos traballos necesarios de atención e mantemento dos cultivos e dos viñedos», señala la delegación de la Xunta en la información que dio a conocer tras el encuentro. Las fuerzas de seguridad podrán comprobar en los controles de tráfico a través de ese registro si el desplazamiento está justificado, pero en principio bastará con que se acredite «co carné de aplicador de produtos fitosanitarios ou coa tarxeta do consello regulador da denominación de orixe».

«Polo que respecta aos viticultores non profesionais, o centro de coordinación operativa acordou flexibilizar os requisitos vixentes ata o momento. Así, as persoas que teñan viñedos con fins non comerciais poderán realizar os desprazamentos mínimos e imprescindibles para o mantemento e atención das súas leiras sempre dentro do termo municipal da súa residencia habitual», detalla la Xunta.

«No caso de que a horta estea nun concello diferente ao da súa vivenda habitual —añade el comunicado— , permítese o desprazamento sen superar nunca os cinco quilómetros de distancia desde a casa. En ambos casos, deberán aportar unha declaración responsable. Desta forma, elimínase a anterior limitación, que era de cincocentos metros». La orden en la que se detallan esos cambios fue publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia.