Educación invertirá 934.000 euros en obras en el Infanta Elena

La Voz de Galicia luis díaz

monforte / la voz 27/04/2020 20:00 h

La Consellería de Educación incorporó este lunes a la plataforma de contratos de la Xunta la licitación de las obras de rehabilitación integral do Centro de Educación Especial Infanta Elena, de Monforte. La actuación tiene un presupuesto de 934.836 euros y el pliego de condiciones del concurso establece un plazo de ejecución máximo de tres meses. Las empresas interesadas en obtener la adjudicación pueden presentar las ofertas hasta el próximo 18 de mayo.

«O obxectivo é poder iniciar os traballos no verán e compatibilizalos a partir de setembro co novo curso escolar, sempre baixo as máximas condicións de seguridade e respectando as indicacións das autoridades sanitarias», detalla la consellería.

Las obras que se llevarán a cabo en el Infanta Elena están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%, en el marco del programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

La rehabilitación integral del centro educativo constan de dos partes. «Unha dirixida á mellora da eficiencia enerxética do centro e outra na que se realizan traballos de diferente tipoloxía dirixidos á mellora da funcionalidade e estado das instalacións», detalla la consellería.

Por lo que respecta a la eficacia energética, añade, «procederase ao illamento da fachada polo exterior, así como do forxado baixo cuberta, ademais de á substitución da cuberta por unha nova con acabado de chapa nervada de aceiro e illamento intermedio, con novos calóns e baixantes».

También se instalarán ventanas de carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, se sustituirán las persianas por unas nuevas de aluminio con aislante interior, y se procederá a la colocación de luminarias con tecnología led. En el interior del colegio, por otro lado, está prevista la sustitución del piso actual por una tarima de madera en las aulas de psicomotricidad y fisioterapia, y en el salón de actos.

El proyecto contempla, por otro lado, reformas complementarias relativas a la mejora de la accesibilidad y los servicios del colegio de educación especial. Entre ellas, avanza la consellería, «a execución de novas ramplas na zona de pórche e reforma das existentes, e a reforma integral do grupo de aseos de alumnado nas plantas baixa e primeira, así como dos vestiarios e aseos da zona residencial». También supondrá la ampliación del portalón de entrada al recinto para facilitar la entrada de los autobuses escolares.