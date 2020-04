El Concello de Monforte repartirá a partir de mañana 70.000 mascarillas

0

Monforte 26/04/2020 17:09 h

El Ayuntamiento comunicó mediante un bando que el reparto de las primeras 70.000 mascarillas de protección contra el Coronavirus que había empezado a gestionar el pasado día 13 con distintos proveedores dará comienzo este lunes 27 de abril.

El reparto será en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y abarcará todas las calles de la ciudad y las 26 parroquias de la localidad. Los trabajadores municipales encargados de la entrega de las mascarillas irán casa por casa siguiendo el orden alfabético de los nombres de las calles. Como no podía ser de otra manera irán equipados con los equipos de protección necesarios para no poner en riesgo ni su salud ni la de ningún vecino.

A la partida que ese empieza a repartir mañana hay que añadir la adquisición de de otras 100.000 mascarillas sanitarias para adultos así como la compra de 15.000 infantiles que se espera lleguen nos próximos días. Hasta el momento la inversión realizada ronda los 55.000 euros y se acordó realizarla por el trámite de urgencia con cargo al presupuesto municipal. Una parte de esta primera tandada irá destinada para la protección del personal municipal que continua trabajando para garantizar los servicios del Ayuntamiento.

El alcalde, José Tomé, aprovechó el bando para “recordar aos veciños e veciñas que as medidas de confinamento seguen vixentes e que deben permanecer nos seus domicilios. Non obstante, se fose preciso saír á rúa para a realización dalgunha das actividades permitidas, prégase que algún dos residentes no domicilio poña atención para recoller as mascarillas subministradas”.

El regidor municipal hizo hincapié en “recordar, en ben de todos e todas, a necesidade de respectar as medidas establecidas polas autoridades sanitarias, para a loita contra o COVID-19” y agradeció “o comportamento da poboación en xeral no exemplar cumprimento das medidas de confinamento establecidas polas autoridades, que se manifesta nunha evidente limitación das saídas á rúa, facéndoo soamente para os desprazamentos indispensables e nos casos autorizados”.