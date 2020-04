0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 23/04/2020

Monforte se lleva este año una parte de los premios de los New York Festivals, el certamen en el que compiten los mejores trabajos del mundo en los diferentes campos de la industria audiovisual. Uno de los triunfadores en la categoría de documentales es Thou shalt not Kill (No matarás), producido por la cadena árabe Al Jazeera y que tiene como director de fotografía a Manuel Valcárcel. Este fotógrafo monfortino y el resto del equipo que firma este trabajo se sumergieron el 2018 en el mundo de los judíos radicales que viven en los territorios palestinos ocupados por Israel.

El jurado de los New York Festivals concedió esta semana a Thou shalt no kill un primer premio de la categoría de documentales de tema social o histórico y dos segundos en las de actualidad y retratos de comunidad. El documental utiliza como punto de partida el atentado que en el 2015 costó la vida a una familia palestina cuando su casa en la aldea de Duma fue atacada durante la noche con cócteles molotov por un grupo de fundamentalistas judíos. Los autores de este trabajo entrevistan a familiares del matrimonio y al niño que murieron quemados en aquel ataque y a activistas israelíes proderechos humanos, pero probablemente la parte más impresionante sea la de los testimonios de los jóvenes colonos hebreos, algunos de ellos prácticamente niños, que están en la órbita ideológica de los autores de aquel atentado.

«El documental en conjunto está bien, difícilmente te dan un premio así si no está todo en orden, pero su mérito fundamental está en los testimonios», explica Manuel Valcárcel. Thou shalt not kill incluye imágenes difíciles de conseguir del día a día de los jóvenes israelíes que se adjudican el papel de punta de lanza de las colonias que poco a poco van quitan terreno a los palestinos en Cisjordania. Los autores del documental consiguieron convencerlos para que se dejasen grabar y obtuvieron de ellos declaraciones que suenan tan despiadadas como sinceras. «No es fácil -resume- que admitan contarte que apoyan a los chavales que quemaron a la familia palestina, y en el documental aparecen declaraciones así».

Las imágenes y declaraciones recogidas en Thou shalt not kill se grabaron en agosto del 2018. Los integrantes del equipo de rodaje utilizaron Jerusalén como base y desde allí se movieron por diferentes enclaves de la Cisjordania ocupada. Al Jazeera, la cadena con sede en Qatar, lo emitió en el 2019, a tiempo para entrar en la exigente lista de candidatos a premio en la edición 2020 de los New York Festivals.

Escenas del confinamiento con el circo Nevada en Monforte

El documental premiado en Nueva York es un trabajo dirigido por Fátima Lianes. Fundadora y propietaria de la productora Wild Mind, fue compañera de Manuel Valcárcel en Mediapro, donde ejercía como creadora de contenidos. Manuel Valcárcel compagina sus colaboraciones habituales con la productora Mediapro con otros proyectos más personales.

Autor del documental Tempo (2016), que relata un año entero de la vida en las montañas de O Courel, Manuel Valcárcel compagina desde hace años sus colaboraciones habituales con la productora Mediapro con otros proyectos más personales. Son planes a largo plazo que combina los encargos de Mediapro. No puede ganarse la vida solo con estos proyectos personales y a largo plazo, pero no tiene pensado dejarlos. «No es lo que da dinero -admite-, pero me motivan mucho».

La crisis del coronavirus lo sorprendió mientras trabajaba en la grabación de un audiovisual de Mediapro para el museo del Atlético de Madrid. Del confinamiento solo ha salido por razones laborales para visitar a diario a los integrantes del circo Nevada, sorprendidos en Monforte por la entrada en vigor del estado de alarma que lo paralizó todo. Puede que de ahí salga un documental.

Valcárcel tiene además en marcha un proyecto sobre rutas de peregrinación en diferentes regiones del mundo, que espera tener listo para el Xacobeo 21. Y también un trabajo en el que lleva años embarcado, que se titula Inhumanus y cuenta «cómo los humanos dejamos de respetar el planeta en el qué vivimos».