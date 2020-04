Las librerías bajo mínimos en el Día del Libro más raro que se recuerda

0

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 23/04/2020 19:28 h

El Día del Libro pasó por el sur lucense, como en todas partes, sin la posibilidad de organizar cualquier celebración excepto por vía digital. Con todos los colegios y bibliotecas cerrados, las librerías locales tampoco están ahora en las mejores condiciones para conmemorar de alguna manera esta fecha. En algún caso, como el de la librería monfortina Agrasar, la declaración de la alarma sanitaria ha supuesto la inactividad total y el recurso a un ERTE. Según explica la propietaria del negocio, Ada Agrasar, el cierre se debe a que la librería está centrada sobre todo en la venta de libros, no considerados como un producto esencial. «Las librerías que siguen abiertas son las que tienen quiosco y artículos de papelería, que sí se consideran de primera necesidad», dice. «Nosotros dejamos hace tiempo de tener quiosco y solo estábamos vendiendo un par de periódicos, y la papelería es una actividad muy secundaria para nosotros, así que optamos por cerrar, porque vender libros ahora es imposible», agrega.

A pesar del cierre, la librería Agrasar se mantiene activa en las redes sociales -con recomendaciones de lecturas y otras publicaciones breves-, a la espera de que se den unas condiciones que le permitan reabrir. «Aunque ahora no se pueden comprar libros ni ir a las bibliotecas -dice la responsable del establecimiento-, recomiendo a la gente que aproveche para leer los libros que puedan tener por casa y que no habían leído antes o no llegaron a terminar, y también releer los que les hayan interesado, porque en una situación como esta la lectura puede ser de mucha ayuda para evadirse un poco y pensar en otras cosas».

Uno de los establecimientos que se han mantenido activos desde la declaración del estado de alarma es la librería Galicia, también en Monforte. La clientela es ahora mucho más escasa de lo habitual -señala su propietaria, Josefina Parada-, pero lo fue todavía más durante las primeras semanas de confinamiento. «No venía casi nadie, seguramente porque mucha gente pensó que no se podía venir a comprar nada a estos establecimientos», agrega. Un poco más adelante la afluencia de clientes creió en cierta medida, pero siempre muy por debajo de lo normal. «También está el miedo de manejar revistas, periódicos y otras cosas que han sido tocadas antes por otras personas», dice la librera.

La venta de prensa y de materiales de papelería -sobre todo para tareas escolares- son ahora la principal actividad en la librería Galicia. Aunque también es posible comprar libros en este local, Parada cree que ahora se venden menos. «Pero no solo por la pandemia, también se debe a la competencia de los libros digitales y las ventas por Internet», comenta.

Los materiales para relizar tareas escolares en casa, entre los más demandados

La propietaria de la librería monfortina Don Pelayo, Rocío Rodríguez, aprovechó la primera etapa del confinamiento para «tomar un descansiño» -según explica ella misma- porque en su local no entraba prácticamente nadie. «A facturación que fixen durante eses días era só un 25% do normal», explica. El pasado día 15 retomó su actividad y desde entonces abre en horario de mañana y tarde. Aunque ahora aparecen más clientes, dice, la afluencia continúa siendo muy escasa.

La mayoría de las ventas que se hacen ahora en la librería Don Pelayo son de materiales de papelería que los alumnos de los centros educativos necesitan para seguir realizando tareas durante el confinamiento.. «Veñen tamén algúns pais a comprar libros de reforzo para as clases e tamén algún libro de contido non académico, para que os nenos se distraian», señala la librera. «Tamén estou atendendo a xente que vén imprimir cousas que necesitan, o que me parece un servizo importante porque hai xente que non ten impresora en casa», añade. Las ganancias siguen siendo bajas en la actualidad -dice por otro lado Rocío Rodríguez-, «pero polo menos vou tendo algo para pagar o mantemento do local e vou tirando».