Geoparque Montañas do Courel, un aniversario eclipsado por la pandemia

La Voz de Galicia francisco albo

quiroga / la voz 23/04/2020 10:16 h

En circunstancias normales es difícil que hubiese pasado desapercibido el primer aniversario del reconocimiento por la Unesco del geoparque Montañas do Courel, el primer -y hasta ahora único- territorio de Galicia que goza de esta categoría. El pasado día 13 se cumplió un año exacto de la declaración, pero la situación actual no es favorable para las conmemoraciones. «As actuacións máis importantes relacionadas co xeoparque están paradas, aínda se leva a cabo unha actividade de divulgación intensa a través das redes sociais para seguir dando a coñecer os seus valores durante o tempo de confinamento», señala Roberto Castro, teniente de alcalde de Ribas de Sil y presidente de la asociación Montañas do Courel, que agrupa a los tres municipios de la comarca.

Uno de los proyectos que han quedado paralizados es el de la construcción de un museo de la minería romana en Ribas de Sil, que ya estaba muy avanzado antes de que se declarase el estado de alarma sanitaria. «As obras estaban indo a bo ritmo, pero non houbo máis remedio que paralas», explica Castro. En cambio, sí ha sido posible seguir construyendo en el mismo municipio un cámping destinado a acoger a los visitantes del geoparque. En principio el Ayuntamiento pretendía abrir el año próximo ambas instalaciones, pero las circunstancias actuales no permiten saber si se podrán mantener los plazos previstos.

Obtención de ayudas

La incertidumbre también afecta a la concesión de subenciones a los municipios del grupo Montañas do Courel para seguir desarrollando actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas y actividades divulgativas. «Xa había varias axudas solicitadas, pero non sabemos o que vai pasar con isto nos próximos meses, porque nunha situación como a actual é normal que as subvencións para iniciativas de carácter turístico queden postergadas para poder afrontar con máis medios económicos os moitísimos problemas urxentes de todo tipo que ai agora mesmo», comenta a este respecto el presidente del grupo. De todas formas, Roberto Castro señala también que los municipios que forman el geoparque tienen la intención de seguir impulsando este proyecto a pesar de las graves dificultades que se presentan. «Pensamos que o xeoparque é unha iniciativa importantísima para o futuro desta comarca e seguiremos loitando por el con ánimo e optimismo», afirma.

La comarca fue admitida en la red internacional

de geoparques en abril del 2019