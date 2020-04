El plan de acción del paisaje de la Ribeira Sacra sigue en marcha

0

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 20/04/2020 20:43 h

Pese al estado de alarma sanitaria, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sigue adelante con las actuaciones para dotar a la Ribeira Sacra de un plan de acción del paisaje cuyo objetivo -según apuntan desde el referido departamento- es contribuir a mejorar «a percepción do territorio e a comprensión dos valores da paisaxe cultural desta zona de gran riqueza natural e paisaxística». La titular de la consellería, Ángeles Vázquez, mantuvo ayer una videoconferencia con los redactores de este plan -una de las figuras previstas en la Lei da Paisaxe de Galicia- para hablar sobre los últimos avances que se han dado en esta iniciativa.

En el encuentro -en el que también participó Guillermo Evia, director del Instituto de Estudos do Territorio, que promueve esta actuación-, la conselleira fue informada sobre la elaboración de la memoria técnica que servirá para desarrollar y concretar los contenidos del plan de acción del paisaje. Según explican desde la consellería, esta memoria se fija entre sus objetivos el de «formular actuacións cos organismos titulares das vías públicas e sentar as bases para a sinatura dun convenio de colaboración cos mesmos e co consorcio de turismo da Ribeira Sacra, no que se inclúa o compromiso de mantemento das actuacións a realizar».

El ámbito de actuación del plan, señalan por otro lado desde el mencionado organismo, se circunscribe al territorio incluido en dos itinerarios de singular interés paisajístico existentes en la zona, el de Chantada al puente nuevo de Os Peares y el del Monforte al monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, en el municipio de Nogueira de Ramuín. «O espazo sobre o que se prevé desenvolver o devandito plan correspóndese con aqueles tramos que transcorren pola área de especial interese paisaxístico Ribeira Sacra ou polo ben de interese cultural Ribeira Sacra, e que suman no seu conxunto un total de 61,06 quilómetros», indican los responsables de la consellería.

Uno de los objetivos de la memoria técnica -añaden- consiste en identificar una serie de puntos «con excepcionais características para a contemplación e comprensión da paisaxe». El documento analiza el estado actual de ambos itinerarios teniendo en cuenta cinco criterios, calificados respectivamente como viario, de señalización y cruces, de accesibilidad, de impactos y de oportunidades. Asimismo, la memoria incluye una relación de los atributos propios de la Ribeira Sacra que se encuentran repartidos en diversos puntos de dichos itinerarios. A partir de estos espacios, agregan desde la consellería, se definarán «os ámbitos de actuación nos que desenvolver no futuro medidas de sinalización, revexetación ou comunicación que contribúan a unha mellor percepción e comprensión da paisaxe».

