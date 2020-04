El PP de Monforte acusa a Tomé de reaccionar «tarde e mal» ante la crisis sanitaria

0

19/04/2020 16:16 h

El Partido Popular de Monforte acusó al alcalde José Tomé de reaccionar «tarde e mal» en lo que respecta al «apoio aos cidadáns fronte á crise sanitaria e aos problemas económicos que causa». La portavoz municipal del PP, Katy Varela, mencionó la reciente compra de mascarillas sanitarias por parte del Ayuntamiento para repartir entre los vecinos y afirmó a este respecto que Monforte «é unha das principais cidades da provincia de Lugo e resulta que o seu alcalde lémbrase de comprar este material sanitario de protección fronte ao coronavirus cando xa apenas quedan concellos na provincia, por pequenos que sexan, que non distribuíran mascarillas aos seus veciños». Según Varela, asimismo, «vese ben claro cal é o nivel de eficacia do alcalde de Monforte e máis do seu equipo nunha situación de crise sanitaria como a que vivimos».

Los populares de Monforte afirman por otro lado que el grupo provincial de su partido «instou reiteradamente a Tomé, como presidente da Deputación, a comprar material de protección sanitaria tanto para o persoal da institución como para os concellos». Según el PP, «por fin fixo caso, e, aínda que tarde e mal, e corrixíndose a si mesmo, adquiriu o material», aunque «no caso de Monforte, como alcalde, pasa o mesmo, ou aínda peor».

La representante popular dice además que «ademais do perfil sanitario da crise hai que pensar no económico, no que ten que facer a institución municipal para reactivar a economía de Monforte en canto remate o confinamento». A este respecto, insta al alcalde a constituir una comisión formada por los grupos políticos de la corporación y representantes de los sectores productivos locales «para deseñar e empezar a poñer en práctica medidas para reactivar a economía no municipio en canto finalice o confinamento»