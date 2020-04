El BNG exige test para todo el personal sanitario, asistencial y de servicios

0

18/04/2020

El BNG del sur lucense exige la realización de pruebas de coronavirus para todo el personal sanitario, asistencial y de servicios de este territorio. La responsable comarcal de la formación nacionalista, Rosana Prieto, considera a a este respecto que «non ten sentido recrutar persoal substituto para cubrir as baixas por infección de COVID-19 e non realizar test de control previos». Desde el BNG dicen asimismo que «tampouco se pode tolerar a discriminación absurda do persoal para realizar os test PCR que se realizan só a persoal sanitario, e non á súa totalidade». A este respecto peguntan si no son también contagiables, entre otros, los integrantes del personal de servicios generales, limpieza y atención al público.

Los representantes del BNG en el sur de la provincia piden por otro lado a la Xunta «un cambio inmediato» en los protocolos relativos a la realización de las pruebas de coronavirus y califican de «inasumible» una situación que califican como de «desprotección e inseguridade laboral». Señalan además que «o test é preceptivo para todo o persoal, segundo indica a OMS nas pautas para evitar o espallamento».

Equipos de protección

Por otra parte, la responsable comarcal del BNG dice que la Xunta debe garantizar la la entrega de equipos de protección individual a «todas as traballadoras e traballadores de todos os servizos considerados esenciais para a sociedade e que posúen risco por contacto con outras persoas», como el personal de los servicios de atención en el hogar y de los establecimientos de alimentación, limpieza, correos, transportes y gasolineras, entre otros. «Esiximos que a administración pública proporcione equipos de protección individual a todos os sectores laborais que o precisaren, así como protocolos estritos de actuación en cada un deles», apunta a este respecto Prieto .

La organización frentista felicita por otro lado al personal de las resiedencias de mayores de las comarcas del sur lucense «pola ‘escasa’ incidencia de contaxios fronte ao drama que se está a vivir noutras residencias galegas» y señala que propuso a la Xunta un «plan de choque» para estos establecimientos.