Semana Santa en confinamiento



La Voz de Galicia María Elena Hermida

16/04/2020 16:57 h

Antes no se viajaba tanto. Antes, nos quedábamos en nuestras casas no por obligado confinamiento, sino porque nuestros hogares configuraban un refugio desde donde soñábamos e imaginábamos lo que acontecía fuera de nuestro alcance, tanto a lo largo como a lo ancho del mundo, gracias a un modesto y pequeño aparato al que llamábamos radio. No existía el telediario porque aún no existía la televisión. Entonces, nos conformábamos con el diario hablado de Radio Nacional de España y con aquellas radionovelas que nos hacían llorar, porque no procuraban otra cosa más que la de elevar nuestro mísero sentimentalismo hasta las cotas más altas.

Y en este Madrid, donde una siempre se ha sentido confinada porque nuestro lugar lo hemos sentido en la Galicia natal, nos mostrábamos tan contentos y felices sin pensar siquiera que a unos cuantos kilómetros estaba esperándonos una playa paradisíaca o unos cuantos cocoteros allá en aquella América, casi nuestra, que se sigue llamando el Caribe.

Aquello no era confinamiento, era lo natural. Como mucho, rompíamos ese confinamiento saliendo a la calle. Entonces las procesiones transcurrían no sólo por el antiguo Madrid, sino por la mismísima Gran Vía, que el día de Jueves Santo quedaba prácticamente desierta dejando así respetuoso espacio para la Procesión del Silencio. Aquel silencio que sólo lo rompían las cadenas de los penitentes, ceñidas y ajustadas a sus pies, resbalando pesadamente sobre los viejos adoquines que eran los únicos que se quejaban.

Yo era todavía una niña. No entendía muy bien lo que significaba todo aquel repentino sacrificio. Esa niña tan inocente que cuando me preguntaban qué era lo que más me había gustado del Jueves Santo contestaba, abiertamente y sin falso pudor, que había sido aquel caliente y exquisito chocolate con churros donde habíamos recaído después de contemplar la Procesión del Silencio.

El Domingo de Resurrección, resucitábamos todos y salíamos a la calle sin pensar demasiado que el lunes había que trabajar o, en mi caso, estudiar.

Todo era normal, lo cotidiano y lo festivo. Quedarse en casa acompañada de la radio nos hacía sentirnos mejor. A nuestro modo viajamos también, pero, como bien dijo George Sand, en casa y en zapatillas